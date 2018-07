Kaleva: Susi kaadettiin Pelson lammasaitauksen kupeesta – susi tappanut 22 lammasta kesän aikana

Sudet ovat tappaneet kymmeniä lampaita Pelson vankilan laitumelta.

Pelson Metsästysseuran metsästäjät kaatoivat naarassuden Pelson vankilan lammasaitauksen tuntumassa sunnuntaiaamuna, kertoo Kaleva.

Lehden mukaan metsästäjät saivat luvan suden kaatoon viime viikolla. Aamuyöllä oli passissa oli puolenkymmentä miestä.

Susi on aiheuttanut Pelson vankilan laitumilla yhteensä 22 suomenlampaan kuoleman reilun kuukauden aikana.

Pelson vankilan tilanhoitaja Reijo Virkkunen kertoo, että susi on joko tappanut lampaan tai raadellut niin pahoin, että se on pitänyt lopettaa.

Lisäksi suden raatelujälkiä on löytynyt neljästä hiehosta.

Pelson vankilassa on tällä hetkellä 615 suomenlammasta. Ne elävät kesällä kolmella eri laidunlohkolla. Kesäkuun 21. päivän jälkeen susi on tehnyt tuhojaan jokaisella niistä. Lähin lammaslaidun on noin 400 metrin päässä navetasta.

– Viime viikolla susi kävi viitenä yönä. Kymmenen kuollutta lammasta oli viikon saldo, Virkkunen kertoo Kalevalle.

Sudet ovat tuttu riesa Pelson laitumilla. Susi mellasti Pelsolla myös vuosi sitten, ja sai saalikseen kymmeniä lampaita. Kaatoluvista huolimatta sutta ei saatu silloin kaadettua.