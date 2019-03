Kirjoitukset käyntiin äidinkielen kokeella – Kokelaita 600 vähemmän kuin viime keväänä, kaikki kokeet digitaalisina

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 40 271 kokelasta, noin 600 vähemmän kuin keväällä 2018. Arkistokuva.

Taneli Koponen

Kevään ylioppilastutkinto käynnistyy tiistaina äidinkielen lukutaidon kokeella ja suomi tai ruotsi toisena kielenä -kokeena. Ylioppilastutkintolautakunnan mukaan kaikki ylioppilastutkinnon kokeet tehdään digitaalisina.

Tutkintoon on ilmoittautunut kaikkiaan 40 271 kokelasta. Määrä on 600 vähemmän kuin keväällä 2018. Luvussa ovat mukana sekä tutkintoa suorittavat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Lautakunta kertoo, että kokelaita on ilmoittautunut kaikkiin kolmeen saamen kielen lyhyen oppimäärän kokeeseen. Koltansaamen lyhyen oppimäärän kokeeseen on ilmoittautunut kymmenen kokelasta ja inarinsaamen kokeeseen viisi kokelasta, mikä on ennätysmäärä. Pohjoissaamen äidinkielen kokeeseen on ilmoittautunut yhdeksän kokelasta ja lyhyen oppimäärän kokeeseen neljä kokelasta.

Ylioppilastutkintolautakunta muistuttaa, että ylioppilastutkinnon tuloksilla on korkeakoulujen opiskelijavalinnassa keväästä 2020 alkaen entistä suurempi painoarvo. Opiskelijat valmistautuvat tutkintoon pitkäjänteisesti lukio-opintojensa alusta lähtien. Siksi opiskelijavalintauudistuksen mahdollisesti aiheuttamat muutokset eivät vielä tässä vaiheessa näy ilmoittautumisten lukumäärissä.

– Nähtävissä on kuitenkin viitteitä siitä, että pitkää matematiikkaa lukiossa opiskelleet opiskelijat ovat rohkaistuneet suorittamaan pitkän matematiikan myös ylioppilastutkinnossa, sanoo ylioppilastutkintolautakunnan pääsihteeri Tiina Tähkä tiedotteessa. Ilmoittautumisten lukumäärät kuitenkin vaihtelevat tutkintokerrasta toiseen monesta eri syystä.