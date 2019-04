Gtk

Kuva on Puolangan Kometon kivikon talusosasta, joka on syntynyt, kun kalliosta on rapautunut irti kiveä.

Kometon kivikko Puolangalla on arvokkain Kainuun 25 kivikosta

Julkaistu 3.4.2019 klo 07:27

Suomessa on 472 arvokasta kivikkoa, joista 25 on Kainuussa.