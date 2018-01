Loppuviikosta lämpenee rajusti – uusi suurhäiriö tulossa?

Loiste

Kuuran paino on rikkonut sähkölinjojen rakenteita.

Pakkasella nopeasti muodostunut kuura on nyt aiheuttanut sähkökatkoja Kainuussa.

Lauantaista lähtien on ollut häiriötilanne, joka on koskenut lähinnä itäistä verkkoaluetta.

Enimmillään sähköttä on ollut yli 800 asiakasta. Maanantaina kello 12 aikaan sähköttä Kainuussa oli 826 taloutta. Eniten sähköttömiä talouksia on Sotkamossa ja Kajaanissa.

Kuuran paino johtimilla on niin raskas, että sähkölinjojen rakenteet ovat pettäneet. Pitkäkestoisimpien vikojen korjaus on vaatinut muuntajien ja pylväiden vaihtoja hankalasti kuljettavassa maastossa, mikä on hidastanut korjausta.



Tilanne uhkaa pahentua viikonloppua kohden. Loppuviikoksi sään ennustetaan lämpenevän ja lumisateiden muuttuvan märäksi, jolloin viat lisääntyvät.

Asukkaiden kannattaa varautua pitkiin sähkökatkoihin viikon puolivälistä alkaen erityisesti Ylä-Kainuussa. Loiste pyrkii varautumaan tilanteeseen lisävoimin ympärivuorokautisesti.

Sähkökatkojen tilanne vaihtelee nopeasti ja ajantasaisin tieto löytyy Loiste Sähköverkon

keskeytyskartaltaLoiste pyytää ilmoittamaan sähköjohdoille kallistuneista puista tai alhaalla olevista johdoista maksuttomaan vikailmoitusnumeroon 0800 9 2500 (24 h).

Hengenvaaran vuoksi lunta eikä kallistuneita puita saa yrittää poistaa omatoimisesti.