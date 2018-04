Lukioiden ryhmäkoot kasvaneet

Sanna Heinonen

Lukioiden ryhmäkoot ovat kasvaneet 2000-luvulla Suomessa. OAJ teetti helmi-maaliskuussa opettajille kyselyn, jonka mukaan ryhmäkoot ovat kasvaneet kaikissa muissa paitsi pienissä lukioissa. Joka kuudes opettaja opettaa yli 30 opiskelijan ryhmää, enimmillään ryhmissä on voinut olla jopa yli 50 opiskelijaa. OAJ:n mukaan syynä on opiskelijoita varten myönnettyjen valtionosuuksien leikkaaminen 2000-luvulla.

Myös Kajaanin lukiossa ryhmäkoot ovat kasvaneet. Rehtori Markku Nissisen mukaan muutos on ollut Kajaanissa noin kymmenen prosenttia. Noin 600 opiskelijan lukiossa keskimääräinen ryhmäkoko on noin 30. Viidessä prosentissa ryhmistä on 40 opiskelijaa. Kajaanissa ryhmäkoko on hieman OAJ:n laskelmien mukaista suurten lukioiden valtakunnallista keskiarvoa suurempi.

– Toisaalta nykyrahoituksella tästä eteenpäin nousupainetta ei enää ole, Nissinen kertoo.

OAJ:n tekemän



selvityksen mukaan lukioilla on ollut rahaa tuhat euroa vähemmän opiskelijaa kohti vuosien 2013-2015 valtionosuuksien leikkauksien jäljiltä. Selvityksen mukaan se on vaikuttanut ryhmäkokojen kasvun lisäksi kurssitarjonnan ja erityisopetuksen vähentymiseen.

Markku Nissisen mukaan Kajaanissa ei ole tarvinnut leikata juurikaan kurssitarjonnasta.

– Osa soveltavista kursseista on poistettu tai tarjotaan vuorovuosin. Alle kymmenen opiskelijan ryhmiä ei enää perusteta pois lukien lyhyet vieraat kielet, joista osa opetuksesta toteutetaan puolen kurssin laajuisina, Nissinen kertoo.

Kajaanin lukiossa pystytään antamaan lisätukea lukiseulontojen tulosten ja vieraiden kielten osalta eniten tukea tarvitseville. Hänen mukaan erityisopetuksen lisäämiseen on painetta.

– Erityisen tuen riittämättömyys näkyy erityisesti kielten, sekä äidinkielen että vieraiden kielten, opiskeluvaikeuksissa. Lisäresurssin myötä pystyttäisiin paremmin puuttumaan kirjoittamiseen liittyviin haasteisiin ja rikastuttamaan erityisesti kännykkäkielen köyhdyttämää suomen kieltä, Nissinen huomauttaa.

Anni Mikkonen, Riina Mäki ja Eevi Kemppainen opiskelevat ensimmäistä vuotta Kajaanin lukiossa. Heidän mukaan ryhmäkoot vaihtelevat aineiden ja kurssien mukaan.

– Kemian syventävä on ollut ihan täynnä, Kemppainen sanoo.

Mäki ja Mikkonen ovat huomanneet saman musiikin ja ruotsin tunneilta. Muutos yläkouluun heidän mukaan selvä. Siellä ryhmäkoot olivat noin 20 koululaisen paikkeilla.

– Pienemmät voisi olla täälläkin joissain aineissa. Reaalissa ei niin haittaa, mutta jos esimerkiksi matematiikassa tarvitsee kysyä apua, niin joutuu odottamaan, Mikkonen pohtii.

Kurssitarjontaan lukiolaiset ovat tyytyväisiä. Joillekin kursseille on enemmän tunkua.

– Kemian työkursseille on enemmän halukkaita, kuin niihin mahtuu, Kemppainen sanoo.

Osa kunnista on paikannut valtionosuuksien leikkauksista johtunutta vajetta omalla rahalla.

Kajaanin kaupunki ei anna erillistä kuntarahaa lukiokoulutukseen. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen sanoo, että kaupungin kokonaistaloustilanne ei ole antanut siihen mahdollisuutta ja että Kajaanissa on haluttu pitää huoli perusopintojen rahoituksesta. Lukion osuus Kajaanin koulutusliikelaitoksen toiminnasta on kymmenen prosenttia.

Anssi Tuominen kertoo, että kaupunki tukee lukiota normaalin rahoituspohjassa olevan kuntaosuuden mukaisesti ja lisäksi koulutusliikelaitos on toiminut puskurina ja antanut sopeutumisaikaa säästötoimenpiteille.

OAJ on vaatinut, että valtionosuudet palautettaisiin. Myös Markku Nissinen ja Anssi Tuominen ovat samalla kannalla.

– Nyt on puhuttu jakovarasta. Se pitäisi osoittaa nykyisessä taloustilanteessa sinne, mistä jouduttiin velkaantumisen vähentämisen aikana leikkaamaan, Tuominen sanoo.