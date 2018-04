Lumikuorma katoilla paikoin suuri

Sanna Heinonen

Osuuskauppa Maakunta on seurannut aktiviisesti kuormaa kiinteistöjensä katoilla ja pudottanut lunta tarpeen vaatiessa. Lohtajalla sijaitseva ABC-liikennemyymälä kuuluu Maakuntaan.

Sanna Heinonen, STT

Pääsiäismaanantain pyry kasvatti entisestään kattojen lumikuormaa, joka on ollut paikoin itäisessä Suomessa kriittisellä tasolla.

Esimerkiksi palomestari Antti Korhonen Pohjois-Savon pelastuslaitokselta patistaa kiinteistönomistajia pudottamaan lumia liiketilojen ja hallien katoilta viimeistään nyt, jos aikaisemmat kehotukset eivät ole purreet. Pohjois-Savossa on tälle talvelle sattunut isojen kiinteistöjen kattojen hajoamisia.

Kainuussa isommilta romahduksilta ollaan vältytty. Kainuun pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Heikki Piirainen kertoo, että muutamassa pienehkössä kaarihallissa on tullut kattoihin rikkoontumista.

– Niihin on kertynyt lunta, eikä se ole valunutkaan normaaliin tapaan alas, kun sää on välillä ollut lauhaa ja välillä pakkasta.



Piirainen kehottaa pudottamaan lumia isojen hallien ja kiinteistöjen katoilta myös Kainuussa.

– Niissä on suuret kattopinnat, ja lumi kertyy ja voi tulla isojakin paksuuntumia. Vesisade taas kerryttää sen painoa, Piirainen muistuttaa.

Hänen mukaan asuinrakennusten kattojen pitäisi kestää normaalisti. Kaikki kattorakenteet suunnitellaan rakentamismääräysten mukaisille lumikuormille varmuuskertoimia käyttäen.

Osuuskauppa Maakunnan kiinteistöissä kattojen lumikuormaa on seurattu vuodenvaihteesta lähtien.

– Lumikuormaa on mitattu ja punnittu. Puolessa yksiköistä on lunta pudotettu, kiinteistöpäällikkö Keijo Tuikka kertoo.

Viimeksi lunta poistettiin viime viikolla.

– Me varaudumme hyvissä ajoin. Tämä talvi on ollut poikkeuksellinen. Lunta on normaalia enemmän, Tuikka sanoo.

Hän huomauttaa, ettei lumen vesimäärä ole vielä kovin suurta. Osuuskauppa Maakuntaan kuuluvat muun muassa Kajaanin Prisma ja ABC-liikennemyymälät.

Lumikuormat kasvoivat maaliskuun aikana valtaosassa Suomea. Suurimmat lumikuormat ovat olleet Kainuun lisäksi Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Meri-Lapin rannikkoalueella ja Länsi-Lapissa. Alueilla lunta on ollut enemmän kuin keskimäärin maaliskuussa.

Jo 100 kiloa lunta neliömetrillä voi olla liikaa hallin katolla, jos siinä on rakennevirheitä. Liikekiinteistöissä ja halleissa kannattaa seurata aktiivisesti myös kantavien rakenteiden kuntoa.