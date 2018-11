Migri palkkaa uusia työntekijöitä ja vakinaistaa osan määräaikaisista – Kuhmoon ei nyt lisää väkeä

Maahanmuuttovirasto Migri palkkaa lisää väkeä eri puolille Suomea, myös Tampereen toimipisteeseen.

Ulla Jäske

Maahanmuuttovirasto Migri palkkaa tulevien kuukausien aikana noin 50 uutta osaajaa maahanmuuton asiantuntijatehtäviin. Migrin apulaispäällikkö Raimo Pyysalo lisää, että lisäksi puolet eli noin 240 viraston määräaikaista tehtävää vakinaistetaan.

Uusia työntekijöitä on haussa esimerkiksi oleskelupien käsittelyyn maahanmuuttoyksikköön ja turvapaikkayksikköön.

Migrillä on myös Kuhmossa turvapaikkayksikkö, mutta sinne ei nyt palkata lisää väkeä.

– Kuhmon yksikkö tekee oleskelulupien jatkopäätöksiä. Sen henkilömitoitus on nyt riittävä, mutta vuoden päästä voi olla, että jatkopäätösten tekoon tarvitaan lisää väkeä, Pyysalo keroo.

Yksi syy rekrytointeihin on laissa. Tänä vuonna voimaan tullut laki nimittäin määrää, että turvapaikkahakemus käsitellään alle kuudessa kuukaudessa.

– Tavoitteemme on tehdä laadukasta työtä, ja se vie aikaa, joten väkeä täytyy lisätä.

Virastossa työskentelee paljon esimerkiksi juristeja, hallinto- ja yhteiskuntatieteilijöitä ja asiakaspalvelun ammattilaisia. Pyysalo toteaa, että maahanmuuton erityisosaaminen kehittyy työssä oppimalla ja perehdytyksellä.

– Osaan apulaistarkastajien tehtävistä sopii koulutustaustaksi myös ammatillinen koulutus. Apulaistarkastajia työskentelee esimerkiksi asiakaspalvelussa.

Turvapaikkayksikössä on myös avoinna ylitarkastajien tehtäviä.

– Meitä on nyt yhteensä noin tuhat, ja ensi vuoden alkupuolella meitä tulee olemaan sata enemmän, Pyysalo laskee.

Kuhmossa työntekijöitä on turavapaikkayksikössa noin 30 ja lisäksi Kuhmossa on asiakaspalveluyksikkö, jossa puhelinpalvelussa on 12 työntekijää.

Helsingissä työskentelee kuutisensataa migriläistä ja loput kymmenessä eri toimipisteessä eri puolilla Suomea. Toimipisteitä on muun muassa Lappeenrannassa, Raisiossa, Vaasassa, Oulussa, Tampereella ja Rovaniemellä.

– Tarkoituksena on, että palvelut ovat kohtuullisen etäisyyden päässä oleskeluluvan hakijasta.

Työ, opiskelu tai perhe

Pyysalon mukaan turvapaikanhakijoiden määrä on samalla tasolla kuin viime vuonnakin, mutta ruuhka Migrissä ei ole hellittänyt.

– Vuosien 2015 ja 2016 turvapaikkahakemukset on käsitelty muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Ne vaativat tarkempaa taustaselvittelyä.

Maahanmuutto Suomeen on kuitenkin jatkunut viime vuodet vilkkaana.

Yhä useampi ulkomaalainen saapuu Suomeen työn, opiskelun tai perheen takia. Esimerkiksi tänä vuonna virastoon on saapunut yli 56 000 oleskelulupahakemusta, joiden yleisin peruste on joko perheenjäsen tai työnteko Suomessa.

Oleskelulupaa haetaan ennen Suomeen tuloa. Vain osa hakijoista on alun perin turvapaikanhakijoita, jotka hakevat oleskelulupaa perheenjäsenilleen.

Aiemmin yliopistoon, nyt ammattikorkeaan

Opiskelun takia oleskelulupaa hakevien määrä pieneni edellisvuonna yliopistojen alettua vaatia opiskelijoilta lukukausimaksuja. Pyysalo kertoo, että nyt hakemuksia taas tulee, mutta opintoja tehdään ammattikorkeakoulussa.

Viime vuonna Migri sai uusia hakemuksia opiskelun takia 5 600 ja jatkohakemuksia 7 200. Opinto-oleskelulupa on voimassa vuoden. Tänä vuonna uusia hakemuksia tulee noin 6 000 ja jatkolupia noin 7 000.

– Eniten opiskeluhakemuksia tulee kiinalaisilta, venäläisiltä ja vietnamilaisilta.

Opinto-oleskelulupahakemuksia tulee myös Bangladeshista, Japanista, Intiasta, Nepalista ja Yhdysvalloista.

Työpaikan perässä Suomeen on tänä vuonna tullut jo 8 800 ulkomaalaista. Pyysalo arvioi, että vuoden loppuun mennessä luku ylittää 10 000 rajan.

Viime vuonna työhön liittyvää oleskelulupaa haki yhteensä hieman yli 8 000 ulkomaalaista.

Avioliiton perusteella oleskelulupaa hakee tänä vuonna hieman alle 10 000 ulkomaalaista. Puolisoiden kotimaita ovat Venäjä, Intia ja Irak. Naisten osuus oleskelulupien haussa on 5 500 ja miesten 3 800.