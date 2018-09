Miksi ahmat pyrkivät pihapiireihin?

Laila Halttu

Laila Halttu kuvasi ahman kesämökillään kesäkuun lopussa Kusianjärvellä Sotkamossa. Haltun mukaan ahmat liikuskelevat useiden mökkien pihoilla jopa päiväsaikaan etsien komposteista ruokaa. – Ne osaavat aukaista niiden kannet, eivätkä pelkää edes koiraa, hän kertoo.

Katja Mabrouk

Alkuviikosta uutisoitiin (KS 4.9.), että uhanalaisen ahman elämää voi jatkossa seurata netissä suorana lähetyksenä. Ympäristöjärjestö WWF on vienyt videokameran Lieksassa sijaitsevan piilokojun läheisyyteen.

Uutinen poiki Kainuun Sanomien verkko- ja Facebook-sivuilla kommentteja siitä, että Kainuussa moni saa seurata ahman elämää jopa omassa pihapiirissään. Kajaanissa on tehty viime päivinä useita havaintoja ahmoista.

Maanantaina ahma oli liikkeellä muun muassa Takkarannassa Virtasalmentiellä ja viikonloppuna Kätön koulun uuden liikuntasalin rakennustyömaan lähettyvillä.

Miksi ahmojen pyrkiminen asutuksen läheisyyteen on yleistynyt, Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Ilpo Kojola?

– Yksi syy on ahmakannan kasvu ja se, että pihapiireistä kenties lähtee ahmaa houkuttelevia tuoksuja. Ahma on saanut olla ihmiseltä rauhassa, koska sitä ei ole metsästetty Kainuussa tai missään muuallakaan poronhoitoalueen ulkopuolisessa Suomessa. Tämä alkaa vaikuttaa siihen, että ahmoista tulee ihmisen suuntaan luottavaisempia.

– On myös pohdittu, että onko luontokuvaussafaritoiminnalla vaikutusta ahmojen käyttäytymiseen. Sitä on vielä ennenaikaista sanoa, mutta keskustelussa se on ollut esillä.

Pyrkivätkö ahmat pihapiiriin muualla kuin Kainuussa?

– Kyllä sitä on muuallakin tapahtunut. Ihmisen suuntaan tuttavallisesti käyttäytyviä ahmoja on tavattu myös Keski-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa.

Miten suuri ahmakanta on tällä hetkellä?

– Suomessa on ahmoja noin 250 yksilöä. Itäisen Suomen alueella – Kainuussa, Pohjois-Karjalassa ja Pohjois-Savossa – kanta on ollut voimakkaasti kasvussa ja kasvanee edelleen. Viimeisten 30 vuoden aikana kanta on mainituilla alueilla nelin- tai viisinkertaistunut.

Mitä voi tehdä, jos ahma on häiriöksi pihapiirissä?

– Jos ahma käyttäytyy niin, että se tosiaan on haitaksi, se olisi jollakin tavalla hyvä saada sieltä pois. Jos pitää ryhtyä kovempiin toimenpiteisiin ja esimerkiksi ajattaa ahma koiran avulla pois, siihen pitää olla viranomaisilta lupa. Ensi vaiheessa kannattaa ottaa yhteyttä riistakeskukseen.