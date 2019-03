Muistisairas 78-vuotias mies on kateissa Kajaanissa.

Mies poistui kotoaan lauantaina noin kello 15.30. Mies on liikkeellä kävellen ja mukanaan mahdollisesti kävelysauvat.

Mies noin 180 senttimetriä pitkä ja hänellä on vaalea pitkähkö parta. Hän on pukeutunut mustaan toppatakkiin ja hänellä on päässään lippalakki.

Mahdolliset havainnot poliisi pyytää soittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.