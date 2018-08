Anttijussi Ripaoja

Syrjäseudulla asuessa on Teuvo Hatvan mukaan oltava omatoiminen ja viitseliäs. Hänen mielestään koko Suomen pitäminen asuttuna väkisin on vieras ajatus, mutta luontaista kehitystä on tuettava. Jos joku paikka on vireä, on sille annettava mahdollisuus.

Nuoret ratkaisevat elinvoimaisuuden

Teuvo Hatvan mukaan Kajaanista on tehtävä houkutteleva vaihtoehto perheen perustamista suunnitteleville.

Vuolijoella, noin 50 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta, on Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtajan Teuvo Hatvan (kesk.)