Pessimistitkin pärjäävät tykkylumen kanssa

STT, Pekka Moliis

Puolanka

Tykkylumen aiheuttamat sähkökatkot työllistävät Kainuussa paljon väkeä ja useita eri organisaatioita. Samaan aikaan kun sähkömiehet korjaavat linjoja, kuntatasolla huolehditaan asukkaiden hyvinvoinnista. Näin myös Pessimistipäivät-tapahtumasta tunnetulla Puolangalla.

– Meiltä lähti kaksi eri partiota kiertämään näitä talouksia, joihin ei tämänhetkisen tiedon mukaan saada sähköä 12 tunnin kuluessa. Pahimmat sähkökatkospaikat ovat meillä tuolla eteläpuolella Osmankajärven ympärillä ja Puokiossa, Puolangan kunnanjohtaja Esko Rautiainen kertoo.

Kunnanjohtajan huoneessa ei sunnuntaina iltapäivällä valmiusryhmän palaverin jälkeen ole hädän merkkejä ilmassa. Apua on tarjolla enemmän kuin mitä kuntalaiset haluavat käyttää. Evakuointeihin ei ole ollut tarvetta.

– Muutama henkilö on käynyt pesulla terveyskeskuksessa. Yhdestä meidän ostopaikasta on siirretty yksi asiakas terveyskeskukseen, koska hänen hoitamiseen tarvitaan sähköä. Lisäksi meillä on kaksi yksin asuvaa halunnut tuohon terveyskeskuksen läheisyyteen asumaan sähkökatkojen ajaksi, kertoo Attendon Puolangan yksikön avohoidon esimies Marjatta Heikkinen.



– Naapuriapu on toiminut erittäin hyvin. Ihmiset ovat pitäneet toisistaan huolta, Rautiainen kehuu.

Valmiusryhmän jäsenetkään eivät ole Puolangalle säästyneet sähkökatkoilta. Mitään suuria ongelmia ei sähköttömyys arkeen kuitenkaan ole tuonut.

– Perjantaina meni kotoa sähköt. Ei tässä ole päässyt suihkuun ja tukkakin on pesemättä. Normaaleja viikonloppuun kuuluvia hommia on jäänyt tekemättä, Heikkinen kertoo.

Kunnanjohtajaltakin katosivat sähköt lauantaina.

– Kello 16:n jälkeen sähköt hävisi. Ruokaa piti lämmitellä sitten uunissa. Ainoa huolenaihe, joka tuli, oli se, että matkapuhelinverkko katosi hetkeksi myöhemmin illalla. Mutta sekin sitten tuli takaisin, Rautiainen kertoo.

Sähkökatkojen määrä Puolangan alueella oli haastattelun aikana tasan 300. Kolme tuntia myöhemmin lähestyttiin jo 200:n rajaa. Aurinko rupeaa siis paistamaan myös risukasaan.

– Vaikka me pessimismin pesäpaikassa ollaan, niin kyllä me tästä selvitään. Nämä päivät koituvat meille kainuulaisille ihmiselle vielä lähes kunnian päiviksi. Ihmiset ovat osoittaneet pärjäävänsä täällä, vaikka sähköt ovat pidempäänkin poissa, kunnanjohtaja Rautiainen pohdiskelee.