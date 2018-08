Prisman tunnelin valaistus uusitaan

Osana kaupungin valaistuksen uusimista Kajaanin Keskuskadun ja Ainonkadun tunneleiden eli niin kutsutun Prisman alikulkutunnelin valaisimet vaihdetaan led-valoiksi, Kajaanin kaupunki tiedottaa.

Kaupungin tiedotteessa kerrotaan, että vaihtotyö aloitetaan tiistaina 28.8. ja arvioitu kesto on noin kaksi viikkoa.

Valaistuksen uusiminen aloitetaan kevyenliikenteenväylistä. Vaihdon aikana kevyenliikenteenväyliä kavennetaan rajaamalla työskentelyalueet niin, että väylillä liikkuminen on edelleen mahdollista.

Ajoratojen yläpuoliset valot vaihdetaan kevyenliikenteenväylien jälkeen. Ajoratavalaistuksen vaihtotyö tehdään kaista kerrallaan tunnelipätkittäin. Vaihtamisesta aiheutuu poikkeuksellisia ajojärjestelyjä arkisin. Viikonloppuisin liikenne sujuu normaalin käytännön mukaisesti.

Kaupungin tiedotteessa todetaan, että Kajaanin kaupunki on vuoden 2018 aikana uusinut katuvaloja led-valoiksi keskustan, Lehtikankaan ja Lohtajan alueilla sekä Otanmäessä. Määrällisesti valaisimia on vaihdettu tänä vuonna noin 1300 kappaletta ja kokonaisuudessaan Kajaanin valaistuksesta 47 % on vaihdettu led-valoihin.