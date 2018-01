Pysyisi sähkö puoli tuntia

Antti Hyvärinen

Pertti Heikkisen navetassa on tusinan verran eläimiä, josta kuusi lypsää tällä hetkellä.

Antti Hyvärinen

Hyrynsalmelainen Pertti Heikkinen, 64, pohtii, että olisivatpa sähköt päällä vielä puoli tuntia. Muuten lehmien lypsy saattaa jäädä kesken.

Kuhmontien varressa vajaan 30 kilometrin päässä Hyrynsalmen kirkonkylältä asuva ja lypsykarjaa pitävä Heikkinen on väsynyt sähkökatkoihin. Torstaina iltalypsykin katkesi hetkeksi säkkipimeään.

– Aamulla sängyssä tuli olo, että meidät on jätetty heitteille, Heikkinen kertoo torstaiaamun tuntoja.

Sukutila



sijaitsee ison sähkölinjan varrella, joten aiemmin katkot eivät ole haitanneet arkea. Sähköt saatiin 45 vuotta sitten, minkä jälkeen on ollut vain lyhyitä katkoja.

Viime vuoden puolella alkaneet sähkökatkot ovat väsyttäneet monta karjatilallista.

Kun virrat ovat poissa, huoli vaivaa mieltä: saavatko eläimet tarpeeksi vettä, milloin päästään seuraavalle lypsylle ja mistä saadaan lämmintä vettä laitteiden pesuun? Lisäksi talon lämmitys, ruoan säilytys, WC:n toiminta ja viestiyhteyksien pätkiminen panevat miettimään.

– Raskasta on henkisesti ollut, Heikkinen kertoo.

Torstaina hän ajoi kymmenkunta kilometriä kirkonkylän suuntaan, jotta puhelin alkoi toimia. Hän soitti sisäministeriöön ja kertoi turvallisuustilanteen olevan Hyrynsalmen itäosissa huono.

– Jos tulee sairauskohtaus, niin mistä saadaan apua, Heikkinen kysyy.

Kaupunkilaisen voi olla hankala kuvitella sähkökatkon vaikutuksia haja-asutusalueella.

– On säkkipimeää, eikä mikään toimi. Otsalampun kanssa on hankala työskennellä, Heikkinen toteaa.

Hätätila on tuonut esille kyläyhteisön vahvat puolet. Naapurin aggregaatin avulla Heikkisen lehmät on saatu lypsettyä pitkien sähkökatkojen aikana. Kylällä asuu sähkömies, joka on kiertänyt auttamassa.

– Naapuriapu toimii hyvin, Heikkinen arvioi.

Vanhuuseläkkeellä oleva Heikkinen vaikuttaa muun muassa kunnanhallituksen jäsenenä ja toimii suntiona kirkossa. Vapaa-ajan ongelmia ei siis ole. Hän on suunnitellut pitävänsä lypsykarjaa ainakin ensi syksyyn. Lopettaminen lähenee, mutta eläimistä voi olla vaikea luopua.

Torstain aikana sähköttömien talouksien määrä laski Hyrynsalmella tuhannesta muutamaan kymmeneen.

Viikonloppua Heikkinen odottaa epävarmoissa tunnelmissa. Sähkökatkojen ennustetaan yleistyvän, joten säkkipimeä saattaa tulla kylään vielä monta kertaa.

Hyrynsalmen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Tapani Kemppainen on kipuillut sähkökatkojen kanssa omalla tilallaan.

– Kenellä on karjaa, niin vähillä unilla ovat. On omat hommat ja kaveria helpataan.

Kemppainen on saanut lypsylle virtaa sukulaisen aggregaatista. Torstaina Kemppainen kävi Oulussa hankkimassa oman polttoaineella sähköä tuottavan laitteensa. Hän katsoo, että sähkökriisin hoito olisi pitänyt sujua tehokkaammin.

– Tästä jos selvitään, täytyy tehdä analyysi tilanteesta, miten homma toimii ja mitä pitää kehittää, Kemppainen sanoo.