Rakennusalan lakko hidastaa myös Kajaanin sairaalan työmaalla

Juha Neuvonen

Rakennusalan lakko hidastaa Kajaanin uuden sairaalan rakentamista.

Jukka Keränen

Torstaina alkanut rakennusalan lakko vaikuttaa myös Kajaanin uuden sairaalan rakentamiseen.

Lakko on alkanut seitsemässä betoniyrityksessä ja niiden tytäryhtiöissä. Työtaistelun kohteina ovat Betonimestarit, Betset, Parma, Rajaville, Parma Rail, Rudus, Ruskon Betoni sekä niiden tytäryhtiöt, joissa sovelletaan alan työehtosopimusta.

Oululainen Rajaville toimittaa Kajaanin uuden sairaalan betonielementit ja Ruskon Betoni valmisbetonin.

Sairaala-allianssin projektijohtajan Kimmo Ahosen mukaan ensimmäisten lakkopäivien vaikutus mahdollisiin viivästyksiin rungon rakentamisessa realisoituu ensi viikolla. Toistaiseksi sairaalatyömaalla asennetaan varastossa olevia betonielementtejä, mutta niiden juotosvaluja ei voida suorittaa lakon takia.



– Muutaman päivän pystymme tekemään asennuksia, Ahonen kertoo.

Neuvottelut jatkuvat torstaina. Jos neuvotteluissa ei päästä tulokseen, lakko jatkuu perjantaina sekä ensi viikolla maanantaina ja tiistaina. Lakko alkaa kunakin päivänä puoliltaöin ja kestää koko vuorokauden.

Sairaalatyömaalla lakko estäisi esimerkiksi lattioiden betonoinnin ja elementtien yhteenjuottamisen.

– Kaiken kaikkiaan pyrimme viemään asioita eteenpäin. Meidän pitää miettiä, mitä työvoimalla pystytään tekemään, Ahonen miettii.

Viime viikolla myös sähkötyöt olivat pysähdyksissä sairaalatyömaalla lakon takia. Suuria vaikutuksia sillä ei ollut Kajaanissa, vaikka sähkötyöt eivät edistyneetkään.

Rakennusalalla on käyty neuvotteluja jo kuukausien ajan. Sopimukset päättyivät helmikuun lopulla, ja alalla on ollut ylityökielto maaliskuun alusta lähtien.

Rakennusteollisuus on varoittanut, että betoniyrityksiin kohdistuva lakko aiheuttaa häiriöitä rakentamisen koko ketjuun ja saattaa pysäyttää työmaita.

Sairaalan rungon pystytys on tällä hetkellä muutamia viikkoja jäljessä aikataulusta, mutta kokonaisaikataulu on Ahosen mukaan vielä kuosissaan. Suurin syy viivästykseen on Ahosen mukaan luminen talvi. Lakon pitkittyminen saattaa muuttaa tilannetta. Silloin on edessä aikataulun päivittäminen.

– Miten elementtitehtaat pääsevät takaisin tuotantorytmiin, Ahonen kysyy.