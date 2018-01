Risikko: Sähkökriisit ehkäistävä jo ennalta

Jussi Leinonen/Arkisto

Sisäministeri Paula Risikko on seurannut tiiviisti Kainuun sähkökriisiä. Hän kiittelee kainuulaisia sisukkuudesta.

Marjukka Väisänen

Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mielestä Kainuun sähkökriisistä on otettava opiksi ja käynnistettävä valtakunnallinen keskustelu siitä, miten vastaavat tilanteet pystytään ehkäisemään jo ennalta.

– Sähkövarmuus maksaa ja on mietittävä, miten se rahoitetaan: mikä on valtion rooli, mikä sähköyhtiöiden rooli ja mikä on kansalaisten kustannus, Risikko sanoo.

– Me olemme riippuvaisia sähköstä ja tietoverkoista nyky-yhteiskunnassamme, ja ne on pystyttävä varmistamaan. Se on tietysti pitkäkestoinen työ ja sitä ovat sähkölaitokset jo vuosia tehneetkin.

Siihen, miten sähkökatkojen ennaltaehkäisyn kustannukset jaettaisiin, Risikko ei ota kantaa.



Loiste Sähköverkko on laskenut, että suurhäiriöstä koituu 4,5-5 miljoonaan euron kustannukset. Presidenttiehdokas Matti Vanhanen



(kesk.) esitti sunnuntaina Kajaanissa sähköyhtiöille yhteistä riskirahastoa, jolla tasattaisiin poikkeuksellisten sääolojen aiheuttamia kustannuksia. Näin laajan sähkökatkotilanteen kustannukset eivät kaatuisi yhden sähköyhtiön niskaan, vaan niitä jakaisivat myös kaupunkiympäristössä toimivat sähköyhtiöt.

Risikko ei suoralta kädeltä tyrmää riskirahastoa, mutta pitää parempana, että laajat katkokset pystyttäisiin ehkäisemään ennakkoon.

– Tärkeää on nyt kiinnittää huomiota juurisyyhyn ja siihen, ettei tällaista enää tapahdu. Ministeriön näkökulmasta on tärkeää miettiä myös, miten varautumista vahvistetaan paitsi yksilötasolla, myös kunta- ja maakuntatasolla.

Joulunpyhien jälkeen alkaneet tykkylumen tuomat laajat sähkökatkokset alkoivat vihdoin hellittää Kainuussa sunnuntaina. Vaaratiedote on purettu ja Kainuun pelastuslaitos luopui tilanteen yleisjohtovastuusta maanantaina iltapäivällä.

Risikko on sairauslomalla vielä tämän viikon polvileikkauksen takia, mutta hän on seurannut Kainuun taistelua tykkylumen keskellä koko ajan kotoaan Seinäjoelta.

Hänen mukaansa oli oikea ratkaisu, että pelastuslaitos otti yleisjohtovastuun tilanteesta viime torstaina, koska alkoi näyttää, että kyse oli yhä enemmän pelastustehtävästä.

Hän kiittelee kainuulaisia, jotka kärsivällisesti odottivat apua ja hän kiittelee kaikkia auttajia vapaaehtoisista viranomaisiin, jotka tekivät itseään säästämättä töitä metsässä ja ihmisten parissa.

– En tiedä, lohduttaako tämä ketään, mutta sanon, että kiitos. Väki on osoittanut suomalaista sisua.

Kainuun ennenkokemattoman pitkien sähkökatkosten on tulkittu myös osoittavan, että huoltovarmuus ei ole riittävällä tasolla. Risikko kiistää tämän.

– Huoltovarmuus on riittävä, mutta tällaiset luonnonvoimat ovat arvaamattomia – Kainuun tilanne oli yllätyksellinen ja harvinainen.

Maakuntauudistuksessa pelastuslaitokselle on tulossa maakunnallisen varautumisen koordinaatiovastuu, ja Kainuun tapaus antoi Risikon mukaan oppia siihen, mitä pitää tehdä.

Hän huomauttaa, että jokaisen pitäisi miettiä myös omaa varautumistaan. Oppi on, että kotona olisi oltava vähintään 72 tunnin selviytymispaketti.

– Onko sinulla tai minulla vettä 72 tunniksi sankossa? Luulen, että eri puolilla Suomea varautuminen on erilaista ja siihen suhtautuminen on erilaista.

Miten Suomessa on varauduttu siihen, että joku ulkopuolinen aiheuttaisi vielä Kainuussa nähtyä suuremman suurhäiriön?

– Puhutaan hybridivaikuttamisesta ja kyberhyökkäyksistä, ja tällaisiin varaudutaan jatkuvasti. Täytyy olla hereillä, sillä myös he, jotka haluavat vaurioittaa suomalaista yhteiskuntaa, ovat nokkelia, Risikko vastaa.

– Kaikkeen on varauduttava, mutta pitää olla varautunut myös siihen, että jotain sattuu. Pitää hiihtää kahdella ladulla.