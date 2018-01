Puoleenyöhön mennessä tavoitteena alle tuhat sähkötöntä asiakasta

Loiste Sähköverkko Oy

Tykkylumen takia katkenneita sähköjä on ollut korjaamassa satoja henkilöitä.

Marjatta Kurvinen

Sunnuntaina Kainuun sähköverkkoa oli korjaamassa satoja henkilöitä.

Loisteen tavoitteena on saada vikamäärä vähenemään sunnuntain aikana niin, että vuorokauden vaihtuessa sähköttä olisi enää 500 – 1000 asiakasta. Iltapäivällä noin puoli neljän aikaan sähköttä oli vielä noin 1700 asiakasta.

Sähköasentajia töissä on loppiaisviikonloppuna ollut yli 200, joista kaikki eivät olleet yhtä aikaa maastossa vaan osa aina välillä lepäämässä.

Lisäksi töissä oli vähän alle sata konekuskia ja metsuria.



Nämä luvut käsittävät siis Loiste Sähköverkon työllistämien henkilöiden määrät.

– Valtava määrä väkeä, arvioi Loiste Sähköverkon toimitusjohtaja Heikki Juntunen.

Se, että töihin on saatu nyt suurempi määrä väkeä kuin uudenvuoden aikaan, on vaikuttanut siten, että pitkien yli 72 tunnin sähkökatkojen määrä on loppiaisviikonloppuna ollut pienempi kuin vuoden vaihtuessa.

Yllämainitut henkilöt ovat korjaamassa sähköverkkoa. Heidän lisäkseen suurhäiriön parissa on työskennellyt myös ainakin pelastuslaitoksen, kuntien ja Kainuun soten henkilöstöä.

Juntunen sanoo, että yhteistyö pelastuslaitoksen kanssa on sujunut erittäin hyvin. Johtovastuun siirtyminen Kainuun pelastuslaitokselle selkeytti viranomaisten yhteistyötä. Pelastuslaitos pystyy myös tarvittaessa käyttämään muiden viranomaisten ja kuten nyt puolustusvoimien apua.

Pelastuslaitos koordinoi kokonaisuutta, mutta sähkövikojen korjaus on koko ajan ollut Loiste Sähköverkon vastuulla.