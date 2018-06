Sotkamon autokorjaamot tekevät tulevat viikot pitkää päivää

Sotkamon AD-autokorjaamon yrittäjän Mikael Boltzin puhelin soi tiistaina jatkuvasti, kun vääränlaista polttoainetta tankanneet autoilijat tilasivat noutoja ja huoltoja kulkupeleilleen. Kyseisestä ongelmasta kärsi myös Volvo, joka oli työn alla puolenpäivän jälkeen.

Joonas Kuikka

Hannu Mustonen

– Koko ajan huutaa puhelin. Ihmiset ovat pelonsekaisessa tunteessa, vaikka ei ole ongelmia vielä autossa ilmennytkään. Jos on viime viikon perjantaina tai lauantaina tankannut ja sitten on ollut viikonlopun juhannuksen vietossa, niin tuskin sitä autoa on paljon käytetty. Ongelmat tulevat esille tänä päivänä ja huomenna, Sotkamon AD-autokorjaamon yrittäjä Mikael Boltz kertoi tiistaina puolenpäivän jälkeen soittorumbasta, joka alkoi heti aamusta.

Samanlainen ruuhka oli muillakin sotkamolaisilla korjaamoilla, kun bensiini ja diesel olivat sekoittuneet Sotkamon ABC:llä viikon ajaksi ja seurauksena oli ongelmia käyntihäiriöistä moottorivaurioihin. Sotkamon Mekonomen-autohuollon korjattavana oli kolmisenkymmentä autoa, joihin oli tankattu viallista polttoainetta.

– Sitä mukaa vyyhtiä puretaan, kun ehdimme, toimitusjohtaja Joni Meriläinen kertoi.

AD-autokorjaamon listassa oli tilaukset lähes kymmenen auton noudosta ja Boltz arvio, että vääränlaisen polttoaineen vuoksi korjaamolle kertyy joitakin kymmeniä kulkupelejä.



– Jos autossa on joitakin oireita, niin silloin ei oteta enää riskiä. Jos asiakas sanoo, että ei enää uskalla ajaa, niin mehän ei voida sitä kyseenalaistaa, Boltz totesi.

Meriläisen mukaan ongelmista kärsivät enimmäkseen dieselautot. Muutamassa bensa-autossa oli epäilyjä vaurioista.

– Lähinnä kyseessä on suutinongelmia ja pumppuvikoja. On myös useita autoja, jotka eivät lähde käyntiin.

Myös AD-autokorjaamolle kertyi enimmäkseen dieselautoja.

– Muuttamia bensavehkeitä on, jotka ovat hyytyneet kokonaan, Boltz kertoi tilanteesta.

Korjattavaa riittää ainakin pariksi viikoksi, kun samalla tehdään muitakin sovittuja korjaustöitä.

– Seuraavalle viikolle otetaan seuraavia, Boltz valotti työtilauslistan täyttymistä ja kertoi, ettei vastaavaa polttoaineiden sekoittumisepisodia ole ollut Sotkamossa ainakaan 14 vuoteen.

Samalla hän arvioi, että autoissa ilmenneiden ongelmien korjaaminen saattaa maksaa satasesta tuhansiin euroihin. Helpoimmissa tapauksissa selvitään polttoainejärjestelmän puhdistuksella, jonka hintahaitariksi Boltz antoi puhdistusurakan vaikeusasteesta riippuen 80-350 euroa. Hänen mukaansa haitariin mahtuu 90 prosenttia automalleista.

Pahimmassa tapauksessa seurauksena on tuhansien eurojen konerikko. Sellaisen välttämiseksi AD-autokorjaamolle marssi mies, joka ei halunnut antaa nimeään julkisuuteen. Hän tilasi autolle noudon ja huollon.

– Ei se jäänyt minnekään, mutta emäntä oli tankannut ja oli käynnistymisoireita. Oli pitänyt startata useamman kerran. Se on oire, että dieselissä on bensaa. Ei sillä uskalla ajaa, kun voi särkeä pumpun dieselautosta, mies kertoi.

Hän otti tilanteen kylmän rauhallisesti.

– Vahinko mikä vahinko, kommentti kuului.

Dieselmoottorille bensiini haitallisempaa kuin päinvastoin

Sekä bensiini- että dieselmoottorissa sekoittuneet polttoaineet voivat tehdä tuhojaan. Vaarallisempi tilanne on kuitenkin dieselautossa.

– Dieselissä voitelu on merkittävää tämän päivän korkeapainejärjestelmissä. Bensiini ei voitele. Tämä aiheuttaa pumpun sekä suihkutusjärjestelmän osien kiinnileikkautumista, kertoo Autoalan Keskusliiton tekninen johtaja Jouko Sohlberg.

Myös bensiiniautoissa ongelmia voi tulla dieselin sekoittumisesta polttoaineeseen. Sohlbergin mukaan dieselin tankkaaminen aiheuttaa bensiiniautoille palamisongelmia alhaisen oktaaniluvun takia ja nakutusta, joka pidemmällä ajolla saattaa aiheuttaa moottorin vaurioitumisen. Muita ongelmia ovat karstoittuminen tai katalysaattorin vaurioituminen.

Pahimmillaan tuhansien eurojen lasku

Dieselauton korjauskustannukset riippuvat siitä, missä vaiheessa vika on huomattu. Jos virheen huomaa heti tankkauksen jälkeen, vahingot ovat yleensä pienempiä. Jos taas autolla on ajettu tai edes virta-avainta käännetty, voi edessä olla perusteellinen useiden tuhansien eurojen remontti.

– Polttonestetankki joudutaan yleensä irrottamaan ja puhdistamaan sekä polttonestesuodatin vaihtamaan. Dieseljärjestelmässä on vielä koko polttonestejärjestelmän puhdistus, pahimmillaan pumpun ja suihkutusjärjestelmän putket, suuttimet ja suodattimet vaihto, kuvailee Sohlberg.

– Korjaukset saattavat nousta muutaman tuhannen euron kuluksi, riippuen onko moottoria käytetty ja onko esimerkiksi virta-avaimella pyöritetty niin, että polttonestepumppu on käynyt.

Tämän tiedon perusteella korjauslaskut nousevat huimiksi, sillä kaikilla tankanneilla autoilla lienee ajettu ennen kuin viallinen polttoaine huomattiin.

S-ryhmä on luvannut maksaa kaikkien Sotkamon ABC:llä 19.6-25.6. tankanneiden autojen viallisesta polttoaineesta johtuvat korjauskulut.