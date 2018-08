Johannes Pulkkinen

Kajaanin keskusurheilukentän vanha katsomo on Eino Pitkäsen suunnittelema 1950-luvun rakennus. Hyvä puoli katsomossa on se, että se on katettu. Huono puoli ovat käyttökieltoon laitetut huonokuntoiset sisätilat.

Suojeltujen rakennusten purkaminen voi mennä vuosien päähän

Julkaistu 29.8.2018 klo 08:00

Kajaani haluaisi purkaa huonokuntoisia suojeltuja rakennuksiaan, kuten keskuskentän katsomon. Kaavoituksen muuttaminen on kuitenkin hidasta.

Kajaanin kaupunki suunnittelee keskusurheilukentän vanhan katsomon ja Kainuun museon 1930-luvulla rakennetun piharakennuksen