Suomussalmen vasemmisto huolissaan soten rahoituksesta

Suomussalmen vasemmisto vetoaa Kainuun kansanedustajin, että he huolehtivat siitä, että soten rahoituksessa Kainuun osuus riittää täyttämään maakunnan todelliset palvelutarpeet.

Huoli soten rahoituksen riittävyydestä Kainuussa nousi keskusteluun Suomussalmen vasemmiston vuosikokouksessa.

Keskustelussa todettiin, että lehtitietojen mukaan soten rahoituksessa olisi heti alkuunsa 6,5 miljoonan euron vaje.

– Valtiovarainministeriön laskelmissa ei huomioida sitä, että Kainuussa on ollut yhteinen sote jo vuodesta 2005 alkaen ja kustannusten kasvua hillitseviä rakenteellisia uudistuksia on jo tehty. Meillä väestö on nopeasti ikääntymässä ja esimerkiksi muistisairaudet lisääntyvät, joten palvelujen tarve kasvaa lähivuosina. Jos rahoitusta samaan aikaan supistetaan eikä maakunnalla ole mahdollisuuksia hankkia omia tuloja, on vaarana palvelujen heikkeneminen, vasemmiston kannanotossa todetaan.



Vasemmiston on myös huolissaan valtion esityksestä, että sellaiset maakunnat jotka eivät pysty järjestämään kansalaisilleen välttämättömiä palveluja, tullaan liittämään johonkin toiseen maakuntaan.

– Se ei voi olla maakuntauudistuksen tarkoitus, vasemmiston kannanotossa painotetaan.