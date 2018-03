Tahov valla asija = asia, johon voi omalla tahdollaan vaikuttaa

Rauvus = teräsjää

Kohva = teräsjäätä huokoisempi ja kantavuudeltaan vain puolet teräsjäästä oleva jään ja lumen sekoitus

Karpiitilamppu = eräänlainen kaasulamppu, jossa karbidipalojen ja veden sekoittuessa syntyy kirkkaasti palavaa kaasua.

Jos se oesihi mulle tahov valla asija nii ehäm minä tällä laella pelekkeisi.

Edellä olevalla tavalla olen joutunut lukemattomat kerrat perustelemaan hätäilemistäni sekä miehelleni että tyttärilleni.

Mikä tahov valla asija tai kuten Ylä-Kainuussa sanottaisiin tahov valla assie sitten on? No se on asia, joka on oman tahdon vallassa, tunnetila, johon voi vaikuttaa.



Kuten ehkä olen jo jossakin pakinassani todennutkin, olen syntynyt vuoden pimeimpänä päivänä, minkä mieheni mukaan kuulemma huomaa. Olen siis toivoton pessimisti, vaikka en puolankalainen olekaan.

Hermoilija ei voi yleensä estää hermostumistaan muuten kuin ehkä tietoisesti harjoittelemalla, meditointia on nuorempi tyttäreni minulle suosittanut.

En ole uskonut.

Mutta toisaalta. Kuten Ristijärven Pyhännänkylältä lähtöisin oleva Aila Keränen tietää kylällä hoetun oppimisesta: värsy päevässä, virsi viikossa.

Joten pitänee sitten kokeilla.

Keräsellä on monta muutakin viisautta vihkoissaan, joihin hän on pyhännänkyläläisten sanontoja kerännyt.

Tämän talven onnettomaan jäätilanteeseen saattaa sopia seuraava ohje: Kohva kum pettää, nii ei oo rauvukseen luottamista.

Rauvus saattaa olla monelle sanana outo, mutta juontuu mitä ilmeisesti raudasta, sillä sana tarkoittaa nykyisin teräsjääksi nimitettävää lujaa jäätä.

Kohva taas on Kotimaisen kielten keskuksen sanakirjan mukaan ”jäällä olevaa vettä tai sohjoa peittävä jääkuorta; hangen kova pinta.

Kainuussa kohvakin on kyllä jäätä, jos kohta tiivistä ja kantavaa teräsjäätä huokoisempaa ja lumensekaista. Hydrologien mukaan kohvajään kantavuus on puolet teräsjään kantavuudesta.

Myös Tieteen termipankin mukaan kohva on veden ja lumen seoksesta muodostunut jää.

Epäilemättä Keräsen ohje on silti hyvä pitää mielessä. Varsinkin kevättä kohti mennessä, kun jäät heikkenevät petollisesti.