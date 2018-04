Tarvitseeko alle 3-vuotias varhaiskasvatusta?

Nina Susi

Lapset vaihtavat leikkimisen liian pian mobiilipeleihin, sanoo lastenpsykiatri Jari Sinkkonen.

Jari Sinkkosen

Lastenpsykiatrimielestä alle 3-vuotias ei tarvitse varhaiskasvatusta. Sinkkonen kokee, että lapsen kiintymyssuhteiden kehitys jää paitsioon, kun hoetaan sitä, millaiset vaikutukset päivähoidolla on esimerkiksi lapsen myöhempään koulutukseen.

– Saan näppylöitä laadukas varhaiskasvatus -sanaparista. Mitä juuri vuoden täyttäneen taaperon varhaiskasvatus on? Ei sen ikäistä lasta tarvitse kasvattaa – siinä iässä pitää leikkiä ja hullutella, Sinkkonen kertoo.

Psykiatri ei vastusta päivähoitoa, mutta painottaa, että alle 3-vuotiailla se pitäisi mitoittaa kehitystason mukaan.

Hoidon tulisi olla rauhallista ja ei-kuormittavaa, ja lapsen pitäisi saada olla mahdollisimman paljon sylissä.



Vanhemmuuden suurin haaste on ajan nopea muutos, Jari Sinkkonen sanoo.

– Vanhemmat eivät tiedä, mitä kaikkea lapset näkevät netissä ja kokevat itsensä voimattomiksi esimerkiksi väkivaltapelien kanssa.

Sinkkosen mielestä myös digilaitteissa piilee vaara.

– Ihmisen psyykkinen, tasapainoinen kehitys ei vaadi yhtään ainutta digitaalista laitetta, sanoo las­tenp­sy­ki­at­ri­ Jari Sinkkonen.

Hän on huolissaan siitä, että lasten leikki lopahtaa nykypäivänä liian varhain digivälineisiin. Vanhemmilla voi olla vaikea saada jo 5-vuotiasta irti pelilaitteesta.

– Vielä 11-vuotiaana pitäisi leikkiä ainakin ajoittain. Nykyään 8-vuotias pikkutyttö voi sanoa, ettei ole leikkijätyyppiä, Sinkkonen ihmettelee.

Sinkkonen kertoo kuulleensa myös Kajaanista, että jo alakouluikäiset pojat pelaavat K18-videopelejä ja käyttävät välituntinsa niistä puhumiseen.

Hänen mielestään peleissä on massiivisia riskejä, joita on jo maailmalla alettu tiedostaa. Suomessa keskustelu on kuitenkin ollut vaisua.

– Vanhempien yhteistyö asiassa on välttämättömyys, mutta siihen on meillä pitkä matka. Pelien ikäraja ei ole suositus vaan laki. Tiedän isiäkin, jotka pelaavat K18-pelejä alaikäisten lastensa kanssa.