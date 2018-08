Tästä puhe: nettikirjoittelu menee yli sietokyvyn

Marjatta Kurvinen

Puolangan kunnanjohtajuudesta irtisanoutunut Esko Rautiainen on tehnyt poliisille tutkintapyynnön häneen kohdistuvasta nettikirjoittelusta.

Esimerkiksi hänen ulkomuotoonsa kohdistunut kirjoittelu on jatkunut hänen irtisanoutumisensa jälkeen ja siirtynyt niiden kuntien sivuille, joista hän hakee töitä.

Kovasanainen arvostelu on muillekin Kainuun kuntajohtajille tuttuja, ja he tietävät, että julkisessa virassa heidän on sitä johonkin mittaan asti myös siedettävä.

Arvostelun pitäisi kuitenkin kohdistua asioihin eikä henkilöön.

Nettikirjoittelu on tämän viikon puheenaihe Kainuun Sanomissa.

Mitä mieltä sinä olet? Missä menee nettikirjoittelun raja? Mitä verovaroista palkkansa saavan kuntajohtajan täytyy sietää, mitä ei? Ja mikä parasta – onko sinulla viime vuosina pahentuneeseen tilanteeseen ratkaisuehdotuksia?