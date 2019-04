Tästä puhe: Oletko saanut riittävästi tietoa ehdokkaiden kannoista?

Marjukka Väisänen / Arkisto

Eduskuntavaalit käydään sunnuntaina 14. huhtikuuta.

Eduskuntavaalien loppusuora on alkamassa. Äänestäjillä on ollut mahdollisuus haastaa ehdokkaita monenlaisissa vaalitilaisuuksissa toreilla, vaalikahviloissa ja kouluilla. Paneelikeskusteluita ja teematilaisuuksia on ollut paljon.

Myös vaalikoneet ovat olleet ahkerassa käytössä.

Oletko saanut riittävästi tietoa ehdokkaiden kannoista ja heidän välisistään eroista sinulle tärkeissä asioissa? Entä puolueiden välisistä eroista? Mitä tietoa vielä tarvitsisit äänestyspäätöksen tekemiseksi?

Mitkä ovat mielestäsi olleet parhaita tapoja saada tietoa? Kaipaisitko uusia muotoja vaalikampanjointiin?

Kerro mielipiteesi alla. Saatamme käyttää kommentteja vaaliviikon uutisten yhteydessä. Kerromme vaaliviikolla kainuulaisten ehdokkaiden kannoista eri asioihin.