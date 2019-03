Tästä puhe: Rajavartiolaitos tunnetaan hyvin itärajalla – millaisia muistoja sinulla on 100-vuotiaan Rajan toiminnasta?

Juha Neuvonen / Arkisto

Rajapartio valvontatehtävissä itärajalla Kuhmossa lokakuussa 2017.

Rajavartiolaitos vastaa paljon muustakin kuin rajojen valvonnasta. Rajojen valvonta toki kuuluu sen ydintoimintoihin, kuten myös esimerkiksi rajatarkastukset ja rikostorjunta, mutta se tunnetaan itärajalla myös arkisemmista asioita.

Kainuun rajavartiosto, joka vastaa rajaturvallisuudesta Kainuussa ja Koillismaalla, osallistuu välttämättömien turvallisuuspalvelujen tuottamiseen erityisesti syrjäseuduilla.

Esimerkiksi vuodesta 2013 alkaen sen ensivastepartio on auttanut Kainuun itäosien harvaan asuttujen alueiden asukkaita.

Vartiuksessa päivystävä ensivastepartio ehtii esimerkiksi liikenneonnettomuuden sattuessa paikalla usein ennen soten ensihoitoa. Työnjako on selvä: vain ensihoito lääkitsee, kun ensivaste on ensiapua, tutkimista ja ohjeiden saamista ensihoitoyksiköiltä.

Kainuun rajavartiosto vastaa 406 kilometrin rajaosuudesta. Henkilöstöä sillä on noin 200.

Sen esikunta on Kajaanissa, ja sillä on viisi rajavartioasemaa: Kortesalmi, Kuhmo, Kuusamo, Suomussalmi ja Vartius. Vartiuksessa ja Kuusamossa on myös kansainvälinen rajanylityspaikka.

Lähipäivinä Kainuun Sanomat kertoo 100 vuotta täyttävän Rajavartiolaitoksen kuulumisia, luotaa tulevaan ja muistelee menneitä.

