Teiden kelirikkotilanne vaikein 20 vuoteen

Jukka Keränen

Kelirikkoa on myös Kainuun sorateillä.

Maanteiden kelirikkotilanne on tällä hetkellä vaikein 20 vuoteen, kertovat Liikennevirasto ja liikenneministeriö. Kevään lämpöaalto on aiheuttanut kelirikkoa koko maassa. Jo nyt painorajoituksia on noin 4 000 soratiekilometrillä, ja rajoitusten määrä todennäköisesti vielä kasvaa.

Tienkäyttäjät voivat ilmoittaa kelirikkohaitoista Liikenneviraston Tienkäyttäjän linjalle. Urakoitsijat ja ely-keskukset saavat näin tiedon haitoista.