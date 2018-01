Uhkana jopa 10 000 kodin pimeneminen

Lukijan kuva

Tykkylumi on aiheuttanut merkittäviä metsätuhoja vaara-alueilla. MTK-Kainuun kenttäpäällikön Heikki Rahkon mukaan puita on kaatunut ja katkeillut Ylä-Kainuun vaaroilla tuhansia kuutiometrejä.

Marjukka Väisänen

Jo viikon kainuulaisia piinanneet sähkökatkot jatkuneet eivät helpota, vaan näyttävät pahenevan entisestään viikonloppuna.

Loiste Sähköverkko Oy:n verkostoautomaatiopäällikkö Vilho Hartikaisen mukaan tilanne on hyvin huolestuttava. Kainuuseen odotetaan lähipäivinä lisää lumisateita ja lämpötilaennusteet vaihtelevat nollakelistä reiluun viiteen pakkasasteeseen.

– Tilanne on liipaisimella. Vikoja voi tulla todella paljon, pahimmillaan jopa 10 000:tä.

Kriittisin tilanne on Ylä-Kainuussa, etenkin Hyrynsalmella ja Suomussalmella. Joissakin talouksissa tykkylumen aiheuttamat häiriöt ovat tarkoittaneet jo yli viiden vuorokauden mittaista sähkötöntä elämää. Tähän asti vikoja on ollut enimmillään noin 6 800. Sähkökatkot piinaavat maaseutua, eivät niinkään taajamia.



Hartikaisen mukaan tilanne ei helpotu ennen kuin lämpötila pysyy pari päivää plussan puolella.

Kainuun pelastuslaitos määritteli torstaina iltapäivällä tykkylumitilanteen vaativaksi pelastustehtäväksi ja otti siitä johto- ja koordinaatiovastuun pelastustoimilain perusteella. Vastaavaa ei tiettävästi ole ennen Suomessa tapahtunut.

– Tilanne on niin uhkaava, että näin on pakko menetellä. Lähtökohta on, että ihmisen henki ja turvallisuus on taattu kaikissa oloissa, Kainuun pelastusjohtaja Anssi Parviainen viittaa viikonlopun sääennusteisiin. Valmiutta Ylä-Kainuussa nostetaan entisestään muun muassa vahvistamalla 24/7-päivystyspisteitä. Johtokeskus on Kainuun pelastuslaitoksella Kajaanissa.

Kainuulaisille on nyt tarjolla kaikki mahdollinen viranomaisapu. Esimerkiksi puolustusvoimilta tarvitaan Parviaisen mukaan maastokelpoisia ajoneuvoja, mutta myös auttajia. Kainuun prikaatissa on tosin hiljaista, kun uudet varusmiehet astuvat palvelukseen vasta ensi maanantaina.

Teleoperaattoreilla on ollut häiriötä tukiasemilla etenkin Ylä-Kainuussa, ja maastoajoneuvoja tarvitaan muun muassa tämän takia.

– On varmistettava, että häiriöalueilla hätäpuhelut menevät läpi ja että viranomaisradioverkko toimii, jos joudutaan esimerkiksi evakuoimaan ihmisiä. Niin ikään on varmistettava, että hoitolaitokset, vedenottamot, maatilat ja muut kriittiset kohteet pystyvät toimimaan.

Kainuun soten hallintoylilääkärin Esa Ahosen mukaan viikon aikana on jouduttu evakuoimaan joitakin ihmisiä kodeistaan sähkökatkojen takia.

– Kotihoito on käynyt tihennetyllä tahdilla katsomassa, että asiat ovat kunnossa. Muutamia ihmisiä on tuotu lämpöön ja turvaan määräajaksi. Henkeä ja terveyttä uhkaavia tilanteita ei ole ollut.

Kehitysvammaisten asumisyksikkö Keltasirkku Suomussalmella jouduttiin evakuoimaan sähkökatkon aiheuttamien vesi- ja lämpöongelmien takia. Nyttemmin asukkaat ovat palanneet yksikköön.

Tykkylumi on aiheuttanut merkittäviä metsätuhoja vaara-alueilla. MTK-Kainuun kenttäpäällikön Heikki Rahkon mukaan puita on kaatunut ja katkeillut Ylä-Kainuun vaaroilla tuhansia kuutiometrejä.

Korjaustöitä maastossa tehdään yötä päivää. Mukana on 140 asentajaa, 12-15 metsäkonetta, kymmenkunta kaivinkonetta ja kaksi helikopteria.

Loiste Sähköverkko Oy:lle koituu miljoonien kustannukset poikkeuksellisen pitkästä häiriötilanteesta. Tarkkaa hintalappua toimitusjohtaja Heikki Juntunen ei torstaina halunnut arvioida, koska häiriöt jatkuvat yhä. Aiempi, neljä häiriövuorokautta kattava, karkea arvio oli 1,5 miljoonaa euroa, kun huomioon otetaan korjaustyöt ja asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset.