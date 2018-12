Vartius nappasi kääntöveitsin varustautuneita

Venäläiset matkailijat ovat yrittäneet tuoda Suomeen Vartiuksen rajanylityspaikan kautta jousitoimisia kääntöveitsiä. Aseita on yritetty tuoda kahden viimeisen viikon aikana kahdella erillisellä kerralla.

Kääntöveitset ovat järjestyslain tarkoittamia vaarallisia esineitä, joiden valmistus, maahantuonti, kauppa sekä hallussapito yleisellä paikalla ja yleisellä paikalla olevassa kulkuneuvossa on kielletty. Kainuun rajavartiosto on takavarikoinut kääntöveitset esitutkinnan yhteydessä, ja syyttäjä on haastanut rikoksesta epäillyt henkilöt oikeuteen.

Kainuun rajavartiosto tutkii metsästysrikosta, jossa paikkakuntalaisen hirviseurueen epäillään ampuneen Suomussalmella 2.12. luvallisen metsästyksen yhteydessä aikuisen uroshirven, vaikka lupa oli jo käytetty.

Tapaukseen liittyen on tähän mennessä kuulusteltu rikoksesta epäiltyinä kolmea henkilöä. Tutkinnan yhteydessä yhdeltä rikoksesta epäillyltä henkilöltä on otettu takavarikkoon muun muassa metsästyksessä käytetty ase.