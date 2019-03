Päivi Bisi

Sirius on innokas lähtemään ladulle. Kun valjaat on jo puettu, Anu Mikkosella on täysi työ saada nuori koira malttamaan hetki paikoillaan kuvausta varten.

Vauhdin hurmaa Ransun kanssa

★ Tilaajalle Kainuu Julkaistu 23.3.2019 klo 07:15 | 0

Valjakkohiihto on koiran ja ihmisen yhteistyötä hauskimmillaan. Lajia viisi vuotta harrastanutta Anja Salosta viehättää vauhti ja koiran innostus.

Kun Anja Salonen pukee hiihtoasun päälleen ja ottaa valjaat sekä palkkarasian esiin, Ransu tietää, että nyt mennään ladulle.