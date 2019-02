Verenluovutusten määrä kasvussa – Kajaanissa luovuttamaan pääsee ensi maanantaina

Jussi Leinonen / Arkisto

Verta luovutettiin viime vuonna pitkästä aikaa enemmän kuin edellisvuotena. Kajaanissa luovuttamaan pääsee ensi viikolla.

Suomalaiset luovuttivat verta viime vuonna hiukan enemmän kuin pitkään aikaan. Kokoverta luovutettiin reilut 204 000 kertaa, noin 2000 pussia edellisvuotta enemmän. Koneellisten verihiutaleluovutusten määrä pysyi ennallaan noin 2600 luovutuksessa.

– Verta kerättiin hieman edellisvuotta enemmän johtuen punasolujen käytön pienestä kasvusta sairaaloissa, kertoo verenluovutuksen johtaja Satu Pastila Suomen Punaisen Ristin Veripalvelusta.

Punasolujen käyttö sairaaloissa on laskenut tasaisesti 2000-luvulla, ja myös verta on vastaavasti kerätty joka vuosi edellisvuotta vähemmän. Viime vuonna laskeva trendi kuitenkin taittui, ja verta kerättiin sekä toimitettiin Suomen sairaaloihin hieman edellisvuotta enemmän.

Potilaiden kannalta on tärkeää, että verivalmisteita on saatavilla Veripalvelusta jokaisena vuoden päivänä, sen hetken tarpeen mukaisesti. Veripalvelu viestii tämän vuoksi verenluovuttajille aktiivisesti veriryhmien päivittäisestä varastotilanteesta. Veripalvelu.fi:ssä on ajantasainen pisarabarometri, joka kertoo, minkä veriryhmän verenluovuttajia juuri nyt tarvitaan.

– Verenluovutusten tasaisuus päivästä toiseen on ollut yksi toimintamme mittareista vuodesta 2010 lähtien. Vuosi 2018 oli verenluovutusten tasaisuuden näkökulmasta tämän vuosikymmenen paras, sanoo Pastila.

Verta luovuttavien määrä pysyi viime vuonna ennallaan. Edellisvuoden tapaan verta luovutti noin 119 000 eri henkilöä. Noin 15 000 heistä oli ensikertalaisia.

Kajaanissa pääsee luovuttamaan verta seuraavan kerran maanantaina 25. helmikuuta, kun Linnantauksen seurakuntakeskuksella järjestetään verenluovutustilaisuus kello 11.30-16.