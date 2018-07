Viikonloppuna mennään metsään Valtimolla ja Sotkamossa

Taru Paavoseppä

Kaikkia suomalaisia luontoliikunnan pariin kannustava Mennään metsään -polkujuoksukiertue etenee lauantaina Tiilikkajärven kansallispuistoon Valtimolle ja sunnuntaina Hiidenportin kansallispuistoon Sotkamoon.

Huhtikuussa Nuuksiosta startanneen kiertueen on ideoinut Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen vastaava tuottaja Marko Krapu, joka myös vetää yhteislenkit. Kiertueen aikana polkujuostaan kaikissa Suomen 40 kansallispuistossa ja tutustutaan puiden kiehtovaan maailmaan.

Mennään metsään -kiertueen yksittäisiä etappeja ei televisioida, mutta lokakuussa kiertueesta nähdään koosteohjelma. Kiertue kuuluu myös radiossa, ja etapeilta otettuja kuvia julkaistaan kiertueen Facebook-sivuilla.

Polkujuoksu ei ole mikään kilpailu, vaan kuka tahansa voi osallistua kiertueelle joko juosten tai kävellen. Jokaisessa kohteessa on tarjolla aina kaksi eripituista reittivaihtoehtoa. Tavoitteena on viedä ihmiset metsään turvallisesti yhteislenkille ilman pelkoa eksymisestä. Määrällisenä tavoitteena on 40 000 kilometriä. Nyt kiertueen puolivälissä kilometrejä on kertynyt 19 917.

Kiertueen myötä syntyy yhteistyössä Metsähallituksen kanssa Suomen ensimmäinen kaikki kansallispuistot kattava digitaalinen polkujuoksureitistö, jonka avulla metsään lähteminen on entistä helpompaa ja turvallisempaa.

Järjestäjät toivovat, että kullekin etapille ilmoittaudutaan etukäteen, jotta vetäjiä osataan varata riittävästi. Joissakin kansallispuistoissa on myös rajoituksia kävijämäärälle. Ilmoittautumislomake löytyy osoitteesta yle.fi/mennäänmetsään. Linkki aukeaa mobiililaitteella ja mm. Google Cromella, Explorer-selaimen kanssa on kuitenkin ollut vaikeuksia.

Myös polkujuoksukartat voi ladata ja tulostaa osoitteesta yle.fi/mennäänmetsään sekä sivustolta Luontoon.fi.

Osallistuminen on ilmaista, ja se tapahtuu omalla vastuulla. Yle ei siis esimerkiksi vakuuta osallistujia. Tukena on kuitenkin kartta ja jokaisella ryhmällä on vetäjä.

Niin Tiilikkajärven kuin Hiidenportinkin yhteislenkit alkavat klo 11. Tiilikkajärven polku lähtee Sammakkolammen opastuspaikalta, Hiidenportin polku Palolammen opastuspaikalta.

Mennään metsään -polkujuoksukiertueen Facebook ryhmään voi liittyä osoitteessa https://www.facebook.com/groups/643469465984864/.

Polkujuoksun lisäksi Mennään metsään -kampanjaan kuuluu myös elokuussa alkava puiden elämää käsittelevä monimediakokonaisuus.

Syyskuussa mukaan tulee Elävät puut -sarja, joka kertoo suomalaisten puiden hitaasta, älykkäästä ja taistelun täyttämästä elämästä. Neliosainen sarja vertaa puiden erikoislaatuista elämää ihmisen evoluutioon, ekologiaan ja käyttäytymiseen.