Vuodenaikaistapahtuma tulee taas – Penkkarit!

Kai Nurmi

Torstaina juhlitaan taas abeja, ja perjantaina on vuorossa vanhojen tanssit Kainuussa.

Kajaanissa abit lähtevät penkkariajelulle perinteiseen tapaan Ratakadulta torstaina noin kello 13. Sitä ennen ohjelmassa on abigaala koulun salissa kello 11.15. Abeja on noin 200, joista noin 10 on kahden tutkinnon suorittajia.

Uloskanto kuorma-autoihin alkaa 12.30. Ajelureitti seitsemällä rekalla on sama kuin viime vuonna. Kauppakatu ajetaan tällä kertaa läpi kaksi kertaa.

Vanhat tanssivat perjantaina Kajaani-hallissa kahteen kertaan. Ensimmäinen esitys kello 12 on lyhyempi ja suunnattu pääasiassa yhdekäsluokkalaisille lukion omille opiskelijoille ja toinen kello 14.

Monessa Kainuun lukiossa vanhat tanssivat sekä päivällä että illalla.

Näin varsinkin tytöt pääsevät näyttämään upeita pukujaan ja hienoja kampauksiaan. Moni huoltaja pääsee paikalle paremmin illalla.

Ainoastaan Kajaanissa ei ole iltaesitystä.

Sotkamon lukion penkkarit käynnistyvät kello 12.15 salissa. Uloskannon jälkeen abit lähtevät ajelulle koulun ja kirjaston välistä kello 13.30. Reitti kulkee lukiolta Salmelan, Leivolan, Tenetin koulujen kautta Vuokatin koululle.

Sotkamon vanhat tanssivat koulun salissa perjantaina ensin oman koulun väelle ja Tenetin 9-luokkalaisille perjantaina kello 13.15.

Iltatilaisuus sukulaisille, ystäville ja tuttaville alkaa salissa kello 18.30.

Kuhmon yhteislukion penkkarit käynnistyvät torstaiaamuna kello 9.

Abien kanto alkaa koululla kello 12.15. Sen jälkeen alkaa ajelu kuorma-autolla uudella reitillä. Reitti kulkee Tuupalan koulukeskuksesta oppimiskeskuksen pihalle, Satumetsän päiväkodille, Saarikosken päiväkodille ja Mäkikadun päiväkodille.

Kuhmon yhteislukion vanhojen tanssit pidetään Kuhmo-talossa kello 12.15 lapsille ja nuorille sekä iltanäytös kello 18.30.

Vaalan lukion penkkarit alkaa kello 12.10, kun abit kannetaan ulos koulukeskuksesta. 12.15-13.30 on abien penkkariajelu ja kello 14-15 on abien kahvihetki.

Vanhojen tanssit pidetään kaksi kertaa: kello 12.15 päivänäytös koululle ja päiväkodille, kello 18 on iltanäytös.

Paltamon lukiossa penkkaripäivä alkaa kello 13, kun lukion kakkosluokkalaiset kantavat abit talosta ulos kuorma-autokyytiin ja abit lähtevät ajelulle ympäri kylänraittia.

Paltamossa tanssitaan ensimmäiset vanhojentanssit jo torstai-iltana kello 19 alkaen. Ennen tansseja kello 18 alkaen on yhdeksäsluokkalaisten järjestämä maksullinen kahvitarjoilu.

Suomussalmen lukion penkkariohjelma alkaa juhlasaslissa kello 11.45.

Uloskanto tapahtuu kello 13 ja ajelu tapahtuu kello 13-15.

Perinteinen pulpetinpoltto on torilla kello 15. Sen jälkeen abeille nostetaan malja hotellilla.

Vanhojen tanssit alkavat Suomussalmen liikuntahallissa perjantaina kello 11.30 ja kello 18. Lukiolla on vanhojen läheisille cocktail-tilaisuus.

Puolangan lukion abit aloittavat päivän kello yhdeksän kiertelemällä koulussa. Kello 10- 11 on ökötys. Opettajien muistaminen on kello 12-13.

Abien uloskanto tapahtuu kello 13 kuorma-auton lavalle, ja sitten auto on valmis baanalle.

Puolangan lukion vanhojen tanssej ei tänä vuonna järjestetä.

Edit. Kajaanin penkkarit eivät käy lyseolla, koska se on remontissa.