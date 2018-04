Asiakas on kuningas – tämä on korostunut rahoitusalalla

Santander

Nopeasti palveluitaan kehittävät rahoittajat kiinnostavat yhä useampaa suomalaista. Samalla kun mobiililaitteet ovat kehittyneet ja kuluttajat tottuneet asioimaan erilaisilla sovelluksilla, uudenlaiset toimijat ovat näyttäneet tietä digimurroksen edelläkävijöinä.

”Rahoitusalan murros on tuonut ketterille toimijoille välineitä tarjota uusia palveluja, joista kuluttajat eivät vielä edes ole tietoisia”, toteaa liiketoimintajohtaja Lauri Timgren Santanderilta.

Perinteinen pankkitoiminta on kehittynyt pitkälti aikana, jolloin raha oli kolikoita ja seteleitä. Palvelut muotoutuivat fyysisen rahan ja niiden säilytyspaikkojen ympärille. Nyt kun rahaa liikutellaan pääasiassa bitteinä, asiakkaat edellyttävät, että palvelut toimivat nykyaikaisilla tavoilla ja asiakas saa valita palveluista haluamansa kokonaisuuden.

Uuden ajan mahdollisuudet rahoitusalalla

Samalla kun rahasta on tullut helpommin siirrettävää, palveluista on tullut myös turvallisempia. Rahan liikkeet ovat jäljitettävissä ja maksajan luottokelpoisuus on helppo selvittää.

Nopea digitaalinen kehitys ja uusien palvelujen vauhdikas lanseeraus sisältävät myös aihetta valppauteen. ”Kaikki toimijat eivät omaa rahoitusalan hyviä käytäntöjä. On selkeät perusteet sille, miksi rahoitusalaa säännellään ja valvotaan niin tarkoin”, Timgren painottaa.

Santanderilla on pitkät perinteet rahoitusalalla ja se on osa suurta kansainvälistä pankkikonsernia, Grupo Santanderia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Santanderin pitäisi toimia konservatiivisesti. Pikemminkin päinvastoin. ”Santanderilla ei ole koskaan jämähdetty, vaan olemme olleet etulinjassa ottamassa käyttöön uusia välineitä ja kehittämässä palveluja, joita muilla ei vielä ole”, Timgren sanoo.

Suomessa Santander on keskittynyt rahoittamaan luottoja ja erikoistunut erityisesti autokaupan ja vapaa-ajan ajoneuvojen rahoitukseen. Se on Suomen suurin ajoneuvorahoittaja. Asiakas voi hakea luottonsa verkossa ja halutessaan seurata autoilunsa kuluja Santanderin sovelluksella.

Uusien palvelumuotojen mahdollisuus

Santander on perustanut palvelunsa Suomessa uusille teknologioille ja tarjoaa asiakkaille vaihtoehtoja kehityksen kärjessä.

Timgren muistuttaa, että digitalisaatio ei vähennä henkilökohtaisen palvelun tarvetta. ”Pikemminkin on niin, että kun rahoitusta tarjoava yritys toteuttaa palvelunsa vastaten asiakkaalle nopeammin, joustavammin ja ottaen asiakkaan kokonaistilanteen aiempaa laajemmin huomioon, henkilökohtaisuus vain vahvistuu.”

Myös asiakasta palveleva rahoitusalan ammattilainen on edelleen olemassa ja häneen saa yhteyden jopa aiempaa ripeämmin. Nyt ei vain tarvitse lähteä konttorille asioita hoitamaan. Esimerkiksi luoton yksityiskohdat saa tarkistettua digitaalisesti joko omatoimisesti verkkopalvelussa tai kysymällä verkossa Santanderin asiantuntijalta – kutakuinkin samassa ajassa kuin aiemmin piti käyttää pelkkään puheluun ajan varaamiseksi pankkiasioinnille.

