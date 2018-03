Omamekaanikoista tuli autohuollon uudistajia – Kimmo tuntee niin auton kuin omistajan

Susanna Kinnunen

Senni Haataja jätti autonsa luottavaisin mielin omamekaanikko Kimmo Karjalaisen huollettavaksi.

Wetteri

Mekaanikko naputtelee tietokonetta ja tulkitsee ruudulle tulevia tekstejä. Hetkeä aiemmin hän keskusteli asiakkaan kanssa auton oireista, nyt hän kysyy oireita autolta itseltään. Vielä muutama mittaus merkkikohtaisilla mittalaitteilla ja vaiva on selvillä. Mekaanikko käy kertomassa auton tilanteen asiakkaalle, joka on hetken odottanut autokaupan olohuoneessa. Mekaanikko ja asiakas sopivat jatkotoimenpiteistä, ja hetken kuluttua mekaanikko luovuttaa kunnossa olevan auton suoraan asiakkaalle.

Tuota pikaa hallin ovi aukeaa ja uusi asiakas saapuu sisään.

– Moi! Sinullahan on nyt määräaikaishuoltoaika Volvo V70 -autoosi, toteaa Kimmo Karjalainen suoraan auton omistajalle.

Tässä ollaan nykypäivän asiakaspalvelun äärellä. Siinä missä tavallinen mekaanikko saa kuulla auton vioista työnjohdolta ja myyjiltä, Volvo päätti nostaa kissan pöydälle ja poistaa turhat prosessit välistä.



– Volvo teki jo 90-luvun taitteessa kokeiluja, joissa testattiin mekaanikkolähtöistä korjaamopalvelua – ideaa, jossa auton omistaja on suorassa kontaktissa mekaanikon kanssa työnjohdon sijaan, kertoo Volvon myyntipäällikkö Erkki Lehtimäki.

– Perinteisesti asiakas on kertonut viat työnjohtajalle, he ovat kirjoittaneet ne ylös ja kun tieto päätyy mekaanikolle, on viesti varmasti muuttunut. Tulee väärinkäsityksiä. Mekaanikko korjasi kilinää, vaikka kyseessä oli kolina.

Tutkimuksista selvisi, että asiakkaat ovat paljon tyytyväisempiä, kun he saavat kertoa auton vioista suoraan mekaanikolle. Viestintä on tehokkaampaa ja asiakaspalvelua käydään oikeilla tahoilla.

Jokainen Volvon omistaja saakin käyttöönsä oman mekaanikon, Omamekaanikon, joka on asiakkaan suora yhteyshenkilö auton huollossa. Näin Omamekaanikko on aina ajan tasalla auton tilasta, ja näiden kahden tahon välillä on suora kommunikaatio.

– On kaksi aivan eri asiaa, jos mekaanikko kertoo suoraan auton omistajalle auton huollosta kuin että asiakas ei näkisi eikä kuulisi mitään autonhuollon asiantuntijalta, joka piileksisi työnjohdon takana. Uusi kasvokkainen tapa vahvistaa asiakkaan luottoa mekaanikkoon, ja mekaanikko oppii muutakin kuin rekisterinumeron – hän oppii tuntemaan auton omistajan ja auton, sanoo Kajaanin Wetterin teknisen palvelun päällikkö Timo Haataja.

Tulevaisuuden tietotaitoa