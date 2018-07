Asuntojen suunnittelu vapautunut ja hinta noussut

Pekka Lassila

Yläkerta

Päivä oli kuuma, varjossa 27 astetta lämmintä ja talojen sisällä melkein ihmisruumiin lämpötila. Messuvieraiden hien ja hajusteiden sakea sekamelska pakkautui asuntojen toisiin kerroksiin. Seisoimme porrassyöksyjen alapäissä odottamassa vuoroamme noustaksemme kurkistamaan makuuhuoneiden ja kylpyhuoneiden ovilta sisutuksen uusimpiin trendeihin, pulleisiin vuoteisiin, katosta lattiaan ulottuviin verhottomiin ikkunoihin ja lasitettuihin parvekehuoneisiin.

Astuimme sisään näyttelytaloihin muutaman tunnin asuntomessukierroksella milloin toisen kerroksen parvekkeen ovesta, milloin terassilta suoraan olohuoneeseen tai kodinhoitohuoneeseen. Asumiseen tarkoitetun tilan kokonaisuuden ja toimivuuden arviointiin vaikuttaa merkittävästi se, ettei taloon pääse astumaan sisään ulko-ovesta ja eteisestä. Tilan hahmottamista vaikeutti myös, että kahdelle aikuiselle ja kolmelle koiralle suunnitellun tilan saattoi täyttää runsaan koululuokan verran messuvieraita.

Jonossa asuntojen huonetiloissa kulkiessa tuli selväksi ainakin se, että kauas on kuljettu vielä 1980-luvulla vallinneista arava-säännöksistä. Valtion takaama aravalaina mahdollisti monelle rakentajalle ja asunnonostajalle omaan asuntoon pääsemisen. Omakotirakentajalle aravalaina merkitsi rakentamistapaa, jossa osa asunnon kustannuksista katettiin omalla työllä, hartiapankilla. Nyt harva levittää itse edes siirtonurmikkoa pihaansa.

Korkeiden korkojen aikana aravalainan korko oli kohtuullinen ja lainan lyhennykset aloitettiin vasta, kun pankkilainaa oli jo merkittävästi lyhennetty. Lisäksi inflaatio silitti menneillä vuosikymmenillä monen arava-asukkaan tietä. Puhuttiin sellaisistakin omakotitalon rakentajista, joiden viimeinen aravalainaerä päätyi auto- tai kesämökkikauppaan.

Aravasäännöt ohjasivat asuntojen kustannustasoa ja sitä kautta niiden kokoa, laatutasoa, varustusta ja tilanjakoa. Säännöt vaikuttivat myös vapaarahoitteisessa rakentamisessa siihen, mitä asunnolta odotettiin ja millaisesta sen tuli näyttää.

Esimerkiksi omakotitalon eteistilassa piti olla vähintään runsaan kahden metrin vapaa tila suuntaansa ja vajaat kaksi metriä vaatesäilytystilaa. Omakotitalossa sai olla enintään 120 huoneistoneliötä ja makuuhuoneita tuli silloin olla vähintään neljä.

Nyt suunnittelua ohjaavana periaatteena on vain hyvä rakennustapa. Niinpä asuntojen koko on suurentunut ja tilanjako muuttunut. Silti messutalot muistuttavat hämmästyttävän paljon toisiaan. Useimpien asuntojen sydän on saarekkeellinen keittiö ja väljät ruokailutilat. Olohuone on lähinnä television katselua varten sisustettu. Makuuhuoneissa on tilaa vain nukkumiselle ja kylpytilat lasiseinäisine saunoineen ja ulkoporealtaineen muistuttutavat kylpylää.

Yksi yhteinen piirre kaikissa taloissa näkyy selvästi – huomattavan korkea hinta.

Kirjoittaja on Sotkamo-lehden päätoimittaja.