Eduskunnasta: Arvot ja ylisukupolvisuus

Juha Sipilä

Kirjoittaja on pääministeri, Keskustan puheenjohtaja ja Puolangalla varttunut kansanedustaja Kempeleestä. juha.sipila@vnk.fi

Tällä viikolla Porissa SuomiAreenalla puhuttiin muun muassa arvoista. Olen korostanut arvojen merkitystä päätöksenteon pohjana kaikissa niissä työyhteisöissä, joissa olen saanut toimia. Arvot testataan käytännön toiminnassa, on kyse sitten poliittisesta puolueesta, maan hallituksesta, Euroopan unionista tai yrityksestä.

Arvot on maaperä, johon kaikki päätöksentekomme perustuu. Jokaisen päätöksen edessä meidän on peilattava toimintaamme arvojamme vasten.

Ylisukupolvisuus on yksi Keskustan ydinarvoista. Keskustalaisen ylisukupolvisuuden juuret ovat aikaa kestävässä ohjenuorassa, jonka mukaan tila on jätettävä seuraavalle sukupolvelle paremmassa kunnossa kuin millaisessa sen on itse haltuunsa saanut. Tämä ohjenuora sopii niin politiikkaan kuin maan talouteen, työllisyyteen, luonnon monimuotoisuuteen kuin maapallon tilaan.

Keskustassa realistinen vihreys kulkee sukupolvelta toiselle. Ihmisen on elettävä kestävässä suhteessa luontoon. Sotkamon puoluekokouksessamme hyväksytyssä periaateohjelmassa todetaan, että kestävä kehitys on sukupolvia yhdistävä välttämätön lähtökohta. Kasvatamme toinen toisiamme elämään tasapainossa ja kohtuudella luonnon kanssa.

Hyvinvointi toteutuakseen vaatii työtä. Se ansaitaan ahkeruudella, osaamisella ja kovalla työllä.

Keskustalle on tärkeää laittaa Suomen talous ja työllisyys kuntoon. Velaksi elämisen lopettaminen on ennen muuta tulevien sukupolvien asia. Emme voi siirtää laskua tämän päivän hyvinvoinnista lapsillemme. Terveellä ja vakaalla julkisella taloudella voimme taata hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja etuudet seuraaville sukupolville.

Ylisukupolvisuus on myös sitä, että voimme toteuttaa ikäihmistemme hoivalupauksen. Annamme ansaitun, turvallisen ja inhimillisen vanhuuden ikääntyneelle väestölle. Olemme velvoitettuja siihen, että vanhusväestö saa aktiivisen ja arvokkaan vanhuuden.

Yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ylisukupolvisuus tarkoittaa myös osallisuutta, aktiivista kansalaisuutta. Meidän on vastuullisesti kasvatettava lapsiamme osallisuuteen. Nuorten on päästävä mukaan määrittelemään omia palveluitaan, jotta heistä jokaiselle löytyy polku itsenäiseen ja turvalliseen aikuisuuteen.

Keskustan näkemys on, että ylisukupolvisuus on seuraavan hallitusohjelman punainen lanka. Emme elä tulevien sukupolvien piikkiin. Suomalaiset odottavat kestäviä ratkaisuja. Ylisukupolvisuus on lyhytnäköisen ja valtakaipuisen populismin vastalääke.