Eduskunnasta: Työnteon oltava aina kannattavaa

Eero Suutari

Kirjoittaja on kokoomuksen kajaanilainen kansanedustaja. eero.suutari@eduskunta.fi

On tunnustettava, että nykyinen sosiaaliturvamallimme tarvitsee perusteellisen uudistuksen. Ihmisten täytyy päästä työn syrjään kiinni sosiaaliturvan sitä estämättä. Sosiaaliturvan uudistaminen on välttämätöntä ja se tulee olemaan seuraavan hallituksen tärkein tehtävä perhevapaauudistuksen ohella.

Sosiaaliturvastamme on vuosikymmenten rakentamisen tuloksena muodostunut viidakko, jonka keskeltä ei löydä ulos hengästymättä. Työttömyysturva, asumistuki, toimeentulotuki jne. – kaikille omat lomakkeensa ja sääntönsä. Järjestelmää on rakennettu osissa, uudet osat aina entisten päälle. Se on väkisin johtanut byrokraattiseen, passivoivaan ja monimutkaiseen viidakkoon. Sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta olisi järkevää, että sosiaaliturvajärjestelmämme olisi selkeämpi ja läpinäkyvämpi.

Olemme tällä hallituskaudella tehneet perustulokokeilun, jonka tarkoituksena on ollut arvioida yhtä tapaa, jolla sosiaaliturvaa voisi selkeyttää. Perustulo ei kuitenkaan pure nykyisen sosiaaliturvamallin keskeisimpään ongelmaan, eli sen passivoivaan luonteeseen. Se muuttaa ihmisen ajattelemaan, että palkkaa saa olemassaolosta eikä tehdystä työstä. Uudistamistyössä pitää panostaa nimenomaan sosiaaliturvan vastikkeellisuuden säilyttämiseen, kannustinloukkujen purkamiseen ja työnteon kannustavuuden lisäämiseen.



Sosiaaliturvan uudistus on hyvä tilaisuus parantaa samalla yrittäjien ja heidän perheenjäsentensä sosiaaliturvaa, ja siten pienentää yrittäjyyden riskejä sekä saattaa heidät tasa-arvoisempaan asemaan palkansaajiin nähden. Erityisesti yrittäjien perheenjäsenten syrjivää työttömyysturvaa on parannettava.

OECD on suositellut Suomelle Iso-Britanniassa käytössä olevan yleistuen mukaista sosiaaliturvamallia, jossa yhdistettäisiin perustulon tapaan useita nykyisiä tukia yhdeksi kokonaisuudeksi. Järjestelmä olisi helpommin ymmärrettävä ja byrokratia vähenisi. Käyttöönottoa tukee tekeillä oleva tulorekisteri, jonka avulla tiedetään aina kansalaisen tosiasiallinen tilanne ja sosiaaliturvan tarve.

Yleistuki mahdollistaa sen, ettei lyhyenkään työpätkän vastaanottaminen pienennä henkilön käteen jäävää tuloa, vaan aktiivisuudesta palkitaan aina. Aikaansaava työ pitää ihmisen yhteiskunnassa mukana ja ehkäisee syrjäytymistä. Yleistuki vähentäisikin Suomen kaltaisessa maassa tehokkaasti tuloeroja, eriarvoisuutta ja köyhyyttä.

Iso-Britannian mallia ei pidä suoraan soveltaa suomalaiseen yhteiskuntaan, mutta siitä saadaan hyviä eväitä uudistamistyöhön. Tällä hallituskaudella uudistuksen kanssa päästään alkuun ja ensi keväänä pallo heitetään seuraavalle hallitukselle, joka toivottavasti jatkaa näillä suuntaviivoilla.