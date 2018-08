Eipä se taida muuallakaan sen kummoisempaa olla

Elina Pikkarainen

Yläkerta

Kirjoittaja on Kainuun Sanomien kesätoimittaja.

Kainuulaiset jaksavat vääntää Nälkämaa-nimityksestä. Osa pitää sitä historiallisena, itseironisenakin, osa tarpeettomana synkistelynä.

Olipa mielipide mikä tahansa, kyllä metsäisiä korpimaita ja syrjäseutuja muuallakin on. Länsinaapurissa riehuneet metsäpalot ovat hallinneet kuluneen viikon otsikoita. Yksi palojen taltuttamisen ongelma on ollut, että Ruotsissa on Suomea vähemmän metsäteitä.

Kateellisuuteen taipuvaiseksi parjattu kainuulainen saattaisi tilanteen vakavuudesta huolimatta tuumata, että eipä noillakaan tuolla naapurissa aina kaikki paremmin ole, vaikka niillä Ikea ja jalkapallossa pärjäävä maajoukkue onkin.

Kansainvälistä pohjoismaista tutkimusta tekevän Nordregion karttojen avulla Kainuuta voi verrata muihin Pohjoismaihin monella mittarilla.

Vuodelta 2016 oleva kartta kertoo, että muun muassa laajakaistayhteyksien saavutettavuudessa Kainuu on pärjännyt kansainvälisestikin verraten varsin mukavasti. Tilanne on suuressa osassa Suomea ja Norjaa kehnompi.

Koulutuksensa aikaisessa vaiheessa päättävien mittarilla koko pohjoinen Suomi hohtaa iloista keltaista, mikä tarkoittaa pienempää prosenttia kuin Norjassa tai Islannissa.

Kaikessa ei ole aihetta juhlaan. Vahingoniloinen kainuulainen saa ehkä pientä lohtua siitä, että tilanne on muuallakin yhtä synkkä. Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden tilanne on ollut Kainuussa vuonna 2016 synkeä, mutta tilanne on ollut sama monessa kohdassa Ruotsia. Noista lukemista Kainuun työllisyystilanne lienee myös jo kohisten kasvanut.

Kyseenalaista kunniaa tuo, että huoltosuhde näyttää olevan vuonna 2030 Kainuussa kurjempi kuin suuressa osassa Pohjolaa. Yhtä tummalla värillä on kuitenkin merkitty monta muutakin kohtaa Suomesta. Väestönkasvu taas näyttää kaupunkikeskuksia lukuun ottamatta olevan tasaisen surkeaa eri puolilla Suomea ja Ruotsia.

Elokuvakäyntien sekä kirjastojen ja museoiden määrissä ja käyntikerroissa Kainuu jää auttamatta esimerkiksi Tanskan jalkoihin. Ei tilanne kuitenkaan ole juuri sen kummoisempi muuallakaan, esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa.

Onhan väkeä myös vähemmän, joten suoria johtopäätöksiä ei voi vetää.

Alueelliseen kehitykseen erikoistunut Nordregion tutkija Jukka Teräs kertoo, että Norjassa uskotaan pohjoisilla alueilla olevan elinvoimaa tulevaisuudessakin. Hän pitää Tromssaa osoituksena siitä, että kylmässä ja syrjäisessä Pohjolassa voi menestyä.

Nehän eivät ole edes ruotsalaisia, niin kadehtiakaan ei niin kovasti tarvitse. Suomessa voi rauhassa tuumata, että sen kun kehittyvät kaikessa rauhassa, kunhan eivät jääkiekossa ala mennä Suomen ohi.

Löytyypä iloa myös Christmas Potential -indeksistä vuodelta 2016. Muun muassa lumen määrään ja tuuliolosuhteisiin perustuvan laskelman mukaan kainuulaislapset saavat todennäköisesti iloita joulupukin vierailusta esimerkiksi eteläisen Ruotsin lapsia aiemmin.

Nälkämaa tai ei, jossakin täälläkin pärjätään.