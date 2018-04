EU-parlamentista: Missä digiosaavat naiset?

Liisa Jaakonsaari

Kirjoittaja on sosiaalidemokraattien oululainen eruoparlamentaarikko. liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu

Euroopan tulevaisuus on digitaalinen, muttei tasa-arvoinen, ellei osallistavaan digitaalisuuteen panosteta tuntuvasti. Digitalisaatio mullistaa yhteiskuntaa, mutta tällä hetkellä tieto- ja viestintäteknologian ala on kovin miehinen. Naisten osuus alan työntekijöistä on vain 21,5 % Euroopan komission tuoreen raportin mukaan.

Ei ole yhdentekevää ketkä ohjaavat kehitystä ja suunnittelevat digitaalisia ratkaisuja, sillä teknologia heijastaa tekijöidensä arvoja.

Digitaalinen murros koskettaa koko yhteiskuntaa. Digisovelluksia ja -palveluja käyttävät kaikki sukupuoleen tai ikään katsomatta, jotka hallitsevat tietokoneen tai mobiililaitteen käytön.



Siksi tekijöiden tulee olla mahdollisimman monipuolisia.

Kun digitaalisten tuotteiden ja palvelujen suunnitteluvaiheeseen on sisäänrakennettu monimuotoinen lähestymistapa, koko yhteiskunta voittaa.

Naisia ja nuoria tyttöjä sekä vähemmistöjä pitää kannustaa ICT-alalle tulevaisuuden tekijöiksi. Tällä hetkellä Euroopassa ja koko maailmassa on pulaa osaavista työntekijöistä. Komissio arvioi, että vuoteen 2020 mennessä EU:ssa luodaan 500 000 uutta teknologia-alan työpaikkaa.

Huolestuttavaa on, että naisten osuus tieto- ja viestintäteknologian alalla ei ole kasvanut viime vuosina. Vaikka naiset ovat EU:ssa paremmin koulutettuja kuin miehet, ICT-alan naisopiskelijoiden osuus on jopa laskenut.

Osasyynä tähän voi olla se, että alalla olevat naiset kokevat herkemmin sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja kohtaavat enemmän esteitä uralla etenemiselle kuin miehet.

Usein esteenä ovat myös stereotypiat ja ennakkoluulot.

Komissio on esittänyt näiden haasteiden voittamiseksi suunnitelmia, joilla pyritään tuomaan esiin naisroolimalleja, haastamaan stereotypiat, panostamaan naisten digitaitoihin ja koulutukseen sekä digiyrittäjyyteen.

Digiosallisuus ei ole vain arvokysymys vaan myös tärkeä taloudellinen kysymys. Arvioiden mukaan EU:n bruttokansantuote voisi kasvaa 16 miljardia euroa, mikäli enemmän naisia saadaan alalle.

Digiosallistumiseen tulee panostaa, jotta myös naiset ja tytöt saavat osansa digitalisaation tuomasta taloudellisesta hyödystä.