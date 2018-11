EU-parlamentista: Tytöstä tuli Euroopan johtaja

Liisa Jaakonsaari

Kirjoitaja on sosiaalidemokraattien oululainen europarlamentaarikko. liisa.jaakonsaari@europarl.europa.eu

Olin reilut 20 vuotta sitten puhumassa Berliinissä seminaarissa, missä vieressäni istui vaatimattoman oloinen saksalainen kansanedustaja. Korvaani tuli pian kuiskaamaan silloinen Suomen suurlähettiläs Arto Mansala, että vierustoverini on Angela Merkel. Mansala sanoi, että ”tuosta tytöstä” tulee joskus merkittävä poliittinen johtaja. Niin tulikin.

Liitokansleri Merkel puhui Strasbourgissa suvaitsevaisuudesta ja totesi: ”Nationalismille ja itsekkyydelle ei pidä antaa pienintäkään jalansijaa Euroopassa”. Hän jatkoi: ”Suvaitsevaisuus on Euroopan sielu ja itseisarvo”.

Merkelin puhetta seurasi kiivas keskustelu. Äärilaidat olivat vauhdissa. Eräs äärioikeiston meppi ulvoi (ihan oikeasti) kuin susi, johon komission puheenjohtaja Juncker kysyi, että pitäisikö tänne kutsua eläinlääkäri paikalle.

Angela Merkel puolusti voimakkaasti Euroopan integraatiota. Hän puhui solidaarisuudesta, mikä sana on erityisen tärkeä ja rakas sosialidemokraateille, mutta vieras Merkelin johtamalle omalle puolueelle.

Helsingissä kokoustaan juuri viettänyt EPP-perhe kokoaa Euroopan maltilliset oikeistolaiset puolueet, joista kaikki eivät suinkaan ole maltillisia.

Saman perheen jäsen Sebastian Kurz Itävallasta haluaa hylätä vaatimattoman YK:n pakolais-ja siirolaissopimuksen ihan suomalaisen Halla-ahon tapaan.

Ja perheeseen mahtuu myös Italian Matteo Salvini, joka juuri nyt rehvakkaasti vastustaa kaikkia EU:n taloussääntöjä ja saattaa syöstä koko Euroopan kriisiin.

Entä johtava Unkarin oikeistolainen populistijohtaja Victor Orban?

Seurakunta on aika sekalainen, joten ei ihme, jos liberaali Alex Stubb hävisi kisan.

Euroopan tulevaisuus on katkolla. Kansalaisten luottamus EU-integraatioon on korkeammalla kuin koskaan, mutta sisäinen rapautuminen on pelottavaa.

Brexit on jo melkein halkeama, joskaan vielä ei pystytä arvioimaan, irtautuuko Britannia sittenkään. Neuvottelutulos todennäköisesti hyväksytään EU:n ja Britannian välillä, mutta sekä opposition ja hallituksen leireissä vastustus kasvaa.

Uusi kansanäänestys on sittenkin mahdollinen.

Ensi vuosi on Euroopan kohtalonvuosi. Perinteiset kansanpuolueet: maltillinen oikeisto ja sosialidemokraatit menettävät kannatustaan. EU:ta kannattanut EU-myönteinen enemmistö kärsii ehkä tappion.

Demarit menettävät paikkoja, jos ja kun britit lähtevät.

Vielä ei tiedetä, miten Ranskan presidentin Macronin liike menestyy ja muodostavatko valitut mepit uuden ryhmän vai liittyvät kenties johonkin olemassa olevaan ryhmään.

Vihreät kasvattavat kannatustaan ja demaritkin hakevat uutta nousua monissa maissa kuten esimerkiksi Suomessa.

Äärioikeisto ja populistit lisäävät paikkojaan, mutta vähemmän kuin ennustetaan. Lisäksi kuten tähänkin saakka, porukka on niin riitaista, että tuskin ensi vuoden vaalein jälkeenkään pystyy muodostamaan omaa ryhmää.

Luvassa on siis vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Yllätyksiäkin tulee varmasti, mutta eiväthän ne olisi yllätyksiä, jos voisin niitä ennakoida jo nyt.