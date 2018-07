Yläkerta: Globalisaatio selitettynä jalkapallon avulla

Pasi Nokelainen

Saksa-Meksiko 0-1, Kolumbia-Japani 1-2 ja Argentiina-Kroatia 0-3. Siinä muutamia varsin yllättäviä tuloksia jalkapallon MM-kisoista.

Yllätyksellisyys on kuitenkin suhteellista. Kansainvälisestä maajoukkuejalkapalloilusta on nimittäin tullut viimeisten vuosikymmenten saatossa yhä tasaisempaa ihan tilastojenkin valossa.

Sen sijaan kansallisissa sarjoissa mestaruuspyttyjen nosteleminen on yhä harvempien hupia. Asiaa voi tarkastella Euroopan suurimpien sarjojen kautta. Espanjan La Ligaa on pelattu 2000-luvulla 18 kertaa ja ainoastaan kolme kertaa mestaruus on mennyt muille kuin Barcelonalle tai Real Madridille.

Samassa ajassa Englannin valioliigassa Manchester United, Manchester City, Arsenal ja Chelsea ovat päästäneet vain kerran jonkun muun mestariksi. Kyse on Leicester Cityn tuhkimotarinasta kaudella 2015-2016.

Italiassa vastaavanlainen ”lipsahdus” koettiin heti 2000-luvun alussa, kun AS Roma voitti mestaruuden 2001. Sen jälkeen mestaruus on ollut kolmen kauppaa: Juventuksen, Interin ja AC Milanin.

Bayern München on voittanut 13 yhteensä 18 Saksan mestaruudesta 2000-luvulla. Borussia Dortmund on vienyt tittelin kolme kertaa, Werder Bremen, Wolfsburg ja Stuttgart kukin kerran.

Miksi siis maajoukkuejalkapallo tasoittuu, mutta seurafutiksessa mestaruudet kasaantuvat? Kyse on samasta ilmiöstä, joka on pienentänyt maiden välisiä tuloeroja mutta kasvattanut sisäisiä.

Maiden väliset tuloerot ovat pienentyneet etenkin Aasian vahvan nousun vuoksi: jalkapallossa aivan kuten taloudessa parhaat ideat ovat ”kopioitavissa” ja perässä tulijoiden on helppo siirtyä suoraan tehokkaimpiin tuotanto- ja -pelitapoihin käymättä läpi samaa kehityspolkua.

Jalkapallossa yksi pelikenttää tasoittava mekanismi on se, että haastajamaiden huippupelaajat futaavat ammatikseen Euroopassa, jossa he saavat parasta mahdollista valmennusta. Esimerkiksi kun Senegal voitti heti ensimmäisen MM-ottelunsa vuonna 2002 entistä isäntämaataan Ranskaa vastaa, kaikki paitsi kaksi senegalilaista pelasi Ranskassa.

Globalisaatio tarjoaa huippuyksilöille maailmanlaajuiset työmarkkinat. Samoin kuin maiden sisäiset tulo-erot ovat kasvaneet, suuruuden ekonomia toimii jalkapallossa. Poskettomia summia huippuyksilöille pystyvät maksamaan lähinnä globaalit brändit kuten Barcelona, Manchester United tai Juventus: suurseurat nappaavat riveihinsä lupaavat pelaajat vähän saman tapaan kuin Facebook, Google, Amazon ja Apple ostavat pois lupaavat startup-yritykset.

Jalkapallo heijastaa inhimillistä elämää. Olisi ihme, ellei taloudellinen globalisaatio näkyisi siinä.

Kirjoittaja on Lännen Median toimittaja.