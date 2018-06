Hyväksyttävää höperyyttä

Markus Pirttijoki

Yläkerta

Mikään kansakunta maailmassa ei ole niin mökkihöperöä porukkaa kuin suomalaiset. Täällä on noin puoli miljoonaa vapaa-ajanasuntoa. Suhdeluku on 91 mökkiä tuhatta asukasta kohden. Lähimmäksi meitä pääsevät portugalilaiset ja kreikkalaiset. Pohjoismaista suhteellisesti toiseksi eniten mökkejä on Norjassa, jossa vastaava suhdeluku on 87. Norjalaiset kutsuvat mökkejään hyteiksi, jotka ovat vuorten rinteille kyhättyjä varsin vaatimattomia rakennelmia. Toki asumusten laatua on viime vuosikymmeninä kasvatettu siellä aivan kuten muuallakin.

Mökkihöperyys on suomalaisten kansantauti. Hyvä ja hyväksyttävä sellainen.

Mutta miksi,



oi miksi juuri suomalaisilla pitää olla maailman eniten mökkejä? Olen tätä asiaa yrittänyt ymmärtää sekä lukemalla että omia kokemuksia tulkitsemalla. Muutamia selityksiä on tullut mieleen. Ensinnäkin Suomessa on paljon järviä. Kenelle ei ole siunaantunut tilaisuutta asua sellaisen rannalla vakituisesti, mökki toimii kelvollisena kompensaationa. Sinne voi mennä saunomaan ja uimaan.

Toisekseen kaupunkiasumisen historia on Suomessa kohtalaisen nuorta. Suurimmalla osalla meistä on edelleen luonteva luontosuhde. Kotitarveviljelyä on tullut harrastettua ja ehkäpä käytyä lapsena heinätöissäkin. Mökkipiha tarjoaa näihin luontevat puitteet tänäkin päivänä.

Kolmanneksi uskon, että vaikutusta on silläkin, että suomalaiset suhtautuvat todella vakavasti työntekoon: olemme hiljaisia ja uutteria. Vapaa-ajanasunnolla tästä työarjesta pääsee kenties paremmin irti kuin kotioloissa.

Näiden päätelmien lisäksi lisään listaan vielä yhden mökkeilyn motiivin. Se tulee omista lähtökohdista. Mökki tarjoaa omistajalleen jotain sellaista, joka häneltä muuten puuttuisi. Kun hankimme vapaa-ajanasunnon noin 14 vuotta sitten, asuimme Helsingissä. Mökki toi meille sellaista vapautta ja arjen helppoutta, joka kerrostalossa ei ollut mahdollista.

Kyse on koirista. Kun niitä vuodesta toiseen vei sateessa kolmannesta kerroksesta ensin alas, pihalle, takaisin sisälle, ylös ja kylpyhuoneeseen kuivattavaksi, alkoi olla vaihtelulle valmis. Mökillä riitti, että avasi oven. Helppouden viimeisteli puolentoista metrin korkuinen verkkoaita 2000 neliön pihan ympäri.

Paikalliset asukkaat olivat kuulemma panneet merkille, että uudet mökkiläiset ovat puuhakasta väkeä kun alkavat heti rakennushommiin. Onneksi näin, sillä korkean aidan pystyttäminen ensi töikseen olisi voitu tulkita toisinkin.

Mökin käyttö ei ole muuttunut ensimmäisestä vuoden 2004 syksystä. Aita on edelleen pystyssä, joskin tolpat pitää uusia tänä kesänä. Koiran kanssa elämä on helppoa. Mökillä on mahdollista uida, viljellä ja irtautua arjesta pienillä askareilla.

Tällaiselle toimistotyöläiselle tekee hyvää, kun saa tehdä käsillä jotain. Pistää kaksi lautaa kiinni toisiinsa ruuvaten tai naulaten, korjata viinimarjapensaiden kehikoita ja haaveilla valmiista maakellarista. Siitä, jossa tämänkin kesän jälkeen on ne samat kolme kerrosta harkkoja kuin viisi vuotta sitten.