Jätevesiasetuksen lempinimi on osuva

Sirkku Rautio

Haja-asutusalueiden jätevesiasetus astuu voimaan lokakuussa. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jätevesien käsittely olisi järjestetty asetuksen vaatimusten mukaisesti kaikkialla. Tuhannet kiinteistönomistajat ovat viitanneet asetukselle kintaalla, mikä ei ole ihme.

Jätevesiasetukselle on annettu osuva lempinimi: paskalaki. Nimitys kuvaa hyvin paitsi asetuksen sisältöä, myös sen onnistumista. Jätevesiasetuksen sorvaaminen alkoi Suomessa vuonna 2004 ja se tuli lopulta voimaan 2017. Väliin mahtuu muutoksia ja keskustelua niin, että kaikkia kiemuroita tuskin kukaan enää muistaa.

Ikävin seuraus on, että jätevesiasetuksen takia moni on menettänyt tuhansia euroja turhaan. Terävät myyntitykit huomasivat tilaisuutensa koittaneen, kun keskustelu jätevesiasetuksesta ja muutokselle asetetusta aikarajasta kävi kuumimmillaan. He myivät uutisia säikähtäneille vanhuksille ylimitoitettuja ja ylihinnoiteltuja jätevesijärjestelmiä. Sitten kävi vielä niin, että asetukseen tehtiin liennytyksiä ja aikarajaa siirrettiin, joten läheskään kaikki muutokset eivät olisi edes olleet välttämättömiä.

Ympäristön kannalta lienee hyvä, että moni vanha jätevesijärjestelmä on vaihdettu uuteen. Toisaalta tuntuu hullulta, että toimiva järjestelmä pitää vaihtaa.

Tavallinen kansalainen putosi jätevesiasetuskärryiltä jo kauan sitten. Moni puolestaan suhtautuu epäluuloisesti kaikkiin jätevesijärjestelmiä kauppaaviin tahoihin ja epäilee myös puolueettomia neuvonantajia, koska on nähnyt niin monta huonoa esimerkkiä.

Siispä ei ole mikään ihme, että Taloussanomat uutisoi (28.3.), että muutokset ovat tekemättä tuhansilla mökeillä. On käynyt niin kuin Aisopoksen sadussa Poika ja susi. Kukaan ei enää usko, että asetus oikeasti astuu voimaan ja että muutokset on pakko tehdä.

Nyt edessä on uusi uhkakuva. Kunnilla ei ole resursseja valvoa tai tarkastaa, ovatko kiinteistöt tehneet lain vaatimat muutokset. Taloussanomat kertoo, että esimerkiksi Lohjalla valvonta perustuu ilmiantoihin. Ilmiannon perusteella ainakin yksi vesivessa on saanut purkutuomion.

Saapa nähdä, alkaako verhot vilkkua lokakuussa, kun mökkinaapurit tarkkailevat toisiaan. Jos naapurin pihalla näkyy kaivinkone ja putkia, soi kunnan rakennusvalvonnassa pian puhelin. Ei sekään kuulosta kovin järkevältä resurssien käytöltä, että viranhaltijat juoksevat ilmiantojen perässä. Valvonnan, neuvonnan ja jätevesijärjestelmien suunnittelun tarve olisi pitänyt huomioida jo asetuksen tekovaiheessa. Jossittelu on nyt myöhäistä, joten voi vain toivoa, että haja-asutusalueen jätevesiasetusfarssista olisi otettu opiksi.