Kirman aamulenkit saavat uutta ulottuvuutta

Jokaisen pitää joskus sanoa ei. Konkaripoliitikko Seppo Kääriäinen teki sen maanantaina. Hän ilmoitti, ettei enää asetu ehdolle eduskuntaan nykyisen vaalikauden päättyessä ensi keväänä.

Iisalmelaisen kansanedustajan päätöksen voisi kiteyttää niin, että tulihan tämä vähän äkkiä, mutta ei nyt ihan yllättäen. Kääriäisellä on sentään takanaan lähes 50 vuoden ura kotimaisessa politiikassa. Ikää on mittarissa jo 70 vuotta eikä yhteisten asioiden hoitaminen ole aina pelkkää ruusuilla tanssimista. Etenkään kun tämä viimeinen kausi ei mennyt ihan Kääriäisen toivomalla tavalla.

Seppo Kääriäinen on toiminut kahdesti ministerinä, kauppa- ja teollisuusministerinä sekä ministerinä ulkoministeriössä vuosina 1993-1995. Esko Ahon johtama hallitus eli teki historiallisia päätöksiä. Suomessa äänestettiin ja päätettiin liittyä Euroopan Unioniin. Noina vuosina alkoivat myös kasvun vuoden dramaattisen lamakauden jälkeen.

Puolustusministerinä Kääriäinen oli Matti Vanhasen hallituksessa 2003-2007. Kääriäisen onneksi hänen ei tarvinnut olla toteuttamassa rajuja säästökuureja eikä varuskuntien lakkauttamisia.

Keskustapuolueessa hän ehti toimia varapuheenjohtajana, eduskuntaryhmän puheenjohtajana ja puoluesihteerinä. Nykyisessä Sipilän hallituksessa Kääriäinen ei kuitenkaan saanut tavoittelemaansa ministerin salkkua eikä oikein muutakaan vastuullista tehtävää. Tämä siitä huolimatta, että Kääriäinen oli Sipilän vahva tuki puheenjohtajaksi vuonna 2012.

Kääriäinen ei myöskään peitellyt sanojaan, kun hän ilmoitti tämän uutisen omilla verkkosivuillaan maanantaina:

”Pitkä on ollut matka. Monessa on oltu. Paljon on tehty. Jossakin on onnistuttu. Liian monessa on tullut takkiin. Se, mikä on saavutettu, on yhdessä tehty – ja vain yhdessä…

”Lähes 50 vuotta sylkykuppina” riittää.”, hän mukaili kuusamolaisen Hannes Mannisen taannoista kusitolppavertausta.

Kunnioitettavan uran lisäksi Seppo Kääriäistä on kiittäminen siitä, että hän on sujahtanut sulavasti nykyaikaan ja päivittää aktiivisesti Twitter-tiliään. Hänen lenkillä mietittyään -pohdinnoista tuli nopeasti sellainen tavaramerkki, että huolissaan pitää olla, jos ei viikonloppuaamuisin saa lukea Kirman miehen pohdintoja elämästä, ympäristöstä tai politiikasta. Viime sunnuntaina Kääriäinen hieman enteellisesti kirjoitti näin:

”Leppoisan lämmintä sadetta. Virkistävää yksinäiselle kulkijalle. Lenkillä mietittyä: Mukava (onnellinen ?) elämä rakentuu kimpusta pieniä arkiasioita- niistä, joista itse päätän ja ennen muuta niistä, jotka tehdään yhdessä.” Jatkossa politiikasta irtioton tekevä ajattelija saa päättää asioista entistä enemmän itse. Ja tämä lähtökohta antaa varmasti uutta puhtia ja näkökulmaa lenkkipohdintoihin. Niiden suotakoon jatkua.

Kääriäinen myönsi itsekin, että hän siirtyy jatkossa politiikan tekijästä tarkkailijaksi.

Juha Sipilä kiitteli Kääriäistä Twitterissä todeten, että ”ei me sinua rauhaan jätetä”. Tuskin Kääriäinenkään jättää politiikkoja rauhaan, ehkei keskustalaisiakaan. Seppo Kääriäisen persoona politiikassa on iso. Ei liene kaukana, että hänelle myönnetään valtioneuvoksen arvonimi.