Kolumni: En halua, että Meghan kokee Dianan kohtalon

★ Tilaajalle Kolumnit Julkaistu 8.3.2019 klo 07:43 | 0

Ilari Tapio

Vuosi sitten en tiennyt, kuka on Rachel Meghan Markle. Nyt tiedän. Hän on Meghan eli Mekaani, kuten meillä päin sanotaan. Hän on