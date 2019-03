Kolumni: Kaatumista ei saa seurata lamaannus

Sanna Keskinen

Viime viikon päätteeksi tapahtui jotain poikkeuksellista: Suomen hallitus erosi. Hallituksen vei mukanaan sote-uudistus, joka kariutui perjantaina pitkällisen kitumisen jälkeen. Syitä, syyllisiä ja seurauksia on ehditty etsiä nyt muutaman päivän ajan.

Toisaalla sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen on aiheuttanut riemua, toisaalla taas lähinnä kauhua. Toisen helpotus on toisen pettymys.

Myös kunnat suhtautuvat tilanteeseen eri tavoin. Kun Helsingin pormestari Jan Vapaavuori hehkui perjantaina tyytyväisyyttään, kalvoi huoli tulevaisuudesta monen pienen kunnan johdon mieltä.

Kansalaisille soten kaatuminen ei tässä kohtaa arjessa näy. Palvelut hoidetaan kuten ennenkin, eikä kukaan jää hoitamatta vaikka monta vuotta valmisteltu hallintouudistus ei nyt toteudukaan.

Seuraava hallitus joutuu jatkamaan harjoitusta ja etsimään ratkaisuja. Olettaa sopii, että tähän asti tehtyä valmistelua hyödynnetään soveltuvin osin myös jatkossa. Ministeriöissä, maakunnissa ja kunnissa tehty työ ei siis ole mennyt hukkaan.

Tässä kohtaa on pakko nostaa hattua sosiaali- ja terveyspalveluiden parissa työskenteleville pitkästä pinnasta. Ensimmäiset sote-uudistuksen askelmerkit lausuttiin julki yli kaksikymmentä vuotta sitten, kun Paavo Lipposen I hallitus linjasi, että valtion ja kuntien välistä työnjakoa on syytä selkiyttää. Sittemmin muutosta on yritetty saada aikaan niin keskustan kuin kokoomuksen johdolla.

Lääkärit, hoitajat, sosiaalityöntekijät ja sote-puolen hallintovirkamiehet ovat siis joutuneet jo vuosikausia tekemään työtään erilaisten muutosrakennelmien ja -suunnitelmien keskellä vailla varmuutta siitä, mihin suuntaan sote-palveluja lopulta aiotaan viedä.

Voisi arvella, että moinen epävarmuus on omiaan heikentämään työhyvinvointia ja työn tehoa organisaation ja henkilöstön kehittämisestä puhumattakaan.

Kerta toisensa jälkeen kariutumiseen päättyvät sote-uudistukset syövät myös kansalaisten hermoja. Usko suomalaisten poliitikkojen kykyyn päättää isoista asioista alkaa väkisinkin horjua. Tämä taas saattaa heijastua esimerkiksi äänestysinnon laskuna.

Siihen ei nyt ole Kainuussa varaa. Vain sillä, että kainuulaiset äänestävät ahkerasti tulevissa eduskuntavaaleissa, voidaan varmistaa kainuulaisen äänen kuuluminen siellä, missä päätetään myös Kainuuta koskevista asioista. Nyt ei ole aika heittää pyyhettä kehään, vaikka päättäjät niin tekivätkin.