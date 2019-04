Kolumni: Mestiksen arkitodellisuus koettelisi Hokkia

Teemu Määttä

Hokin hienolle pudotuspelitaipaleelle mahtui mieleenpainuneita tapahtumia.

Jo etukäteen oli tiedossa, ettei jääkiekon Suomi-sarjakauteen kuulu lainkaan finaaleja, mutta kajaanilaismiehistön mestaruusjuhlat välierävaiheen jälkeen olivat silti katsojalle eriskummallinen kokemus. Ristiriitaisia tuntemuksia oli kommenteista päätellen myös Hokin pelaajilla.

Pokaalin nostelut ja jonkin sortin ulospuhallus tapahtuivat kaiken lisäksi siinä vaiheessa, kun joukkueen matka oli kesken. Mestis-karsinnan alku häämötti muutaman päivän päässä.

Ja kun Hokin kausi lopulta päättyi pettymykseen ja tappioon KooVeelle voitoin 0-4, ilma oli sakeana huhuista, joiden mukaan kajaanilaisseuralle olisikin tarjoutumassa nousumahdollisuus Mestikseen kabinetin kautta.

Hokki tahkosi Mestistä viimeksi kaudella 2016-2017. Tuolloin tie nousi pystyyn talousvaikeuksien vuoksi, ja taustaorganisaatio Kajaanin Edustushokki ry hakeutui konkurssiin.

Jälkikäteen ajateltuna pudotus pykälää alemmalle tasolle ja kasvojenpesu tekivät Hokille terää. Kahden Suomi-sarjakauden aikana uusi seuraorganisaatio on saanut luoda nahkansa ja kehittää toimintaa haluamaansa suuntaan sekä kaukalossa että sen ulkopuolella.

Ilmapiiri Hokin ympärillä on ollut raikas.

Silti on selvää, ettei Suomi-sarjan uutuudenviehätys kanna kainuulaisen kiekkoyleisön keskuudessa loputtomiin. Ylivoimaisen runko- ja jatkosarjavoiton sekä mestaruuden myötä Hokki on jo pelannut maan kolmanneksi korkeimman kiekkotason läpi.

Suomi-sarjassa Hokki on kyennyt nostamaan kokoonpanoonsa entistä enemmän kainuulaisia pelaajia. Osa heistä on tullut edustusjoukkueeseen suoraan seuran omasta junioriputkesta, mikä on aiemmin ollut hyvin harvinaista.

Sarjaporrasta ylempänä tilanne olisi kinkkisempi. Yksittäiselle nuorelle pelaajalle hyppäys Mestis-tasolle ei usein käy helposti edes liigaorganisaatioiden A-junioreista, saati sitten Hokin kaltaisista pienemmistä seuroista.

Uusi Hokki tuskin haluaa vilkuilla peräpeiliin, mutta edellisen Mestis-visiitin opetukset kannattaisi pitää mielessä. Tuolloin joukkueen omavaraisuusaste jäi loppua kohden pieneksi, eikä pelaajistossa ollut riittävästi tarttumapintoja paikalliselle kiekkoyleisölle.

Hokin identiteetti hämärtyi.

Samojen asioiden kanssa on kipuillut moni muukin Mestis-organisaatio.

Hokin mahdollisen sarjanousun kannalta keskeisen tärkeä kysymys onkin se, miten hyvin seuran tavoitteet kainuulaisesta identiteetistä ja omavaraisuudesta voi sovittaa yhteen puoliammattilaissarja Mestiksen arkirealismin kanssa?

Vai palveleeko paikallista kiekkoilua paremmin nykyisen kaltainen tilanne eli Suomi-sarjassa pelaaminen?