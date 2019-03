Kolumni: Minä tässä hei – tutustutaanko?

Sanna Keskinen

Minulla on pian takana kolme kuukautta kainuulaisuutta. Viikot ovat rynnänneet eteenpäin täynnä mielenkiintoisia asioita ja uusia tuttavuuksia. Moni on ollut utelias kuulemaan lisää taustoistani ja siitä, kuinka työ on lähtenyt käyntiin. Se on ollut mukavaa, koska toivon tulevani tutuksi mahdollisimman monen kainuulaisen kanssa.

Jotta voi tutustua, pitää olla valmis kertomaan itsestään. Tässäpä siis tulee.

Olen maalaistalon kasvatti, vaikka varhaislapsuuden vietinkin pääkaupunkiseudun tuntumassa omakotialueella, jossa lapsia oli kuin Vilkkilässä kissoja. Kahdeksanvuotiaana muutin perheineni isäni kotitilalle Hauholle – juuri sille hassunnimiselle paikkakunnalle, josta Juice laulaa.

Opin ajamaan traktoria ja tekemään navettatöitä. Kouluun kuljettiin taksilla ja bussilla, koska asuin korvessa, ainakin Etelä-Suomen mittapuulla.

Opinnot ja työt ovat heitelleet minua paikasta toiseen. Olen asunut Hämeen ja Uudenmaan lisäksi Pirkanmaalla, Etelä-Karjalassa, kahteen otteeseen Pohjois-Pohjanmaalla ja nyt Kainuussa. Muutaman kerran olen jättänyt vakituisen työn ja hypännyt tyhjän päälle, koska edessä on ollut muutto toiselle puolelle Suomea. Samalla olen oppinut, että elämä kantaa ja asioilla on tapana järjestyä.

Toimittajan ja etenkin päätoimittajan töissä vastaan on tullut syytöksiä milloin minkäkin poliittisen puolueen suosimisesta. Tyypilliseen journalistien tapaan olen hyvin liikkuva äänestäjä. Olen äänestänyt matkan varrella neljää eri puoluetta hiukan vaaleista ja ehdolla olleista tyypeistä riippuen. Nytkin puntaroin kolmen puolueen kesken, mikä niistä ääneni saa.

Metsä on minulle tärkeä, ja Oulun seudulla asuessani olenkin kärsinyt siitä, että siellä ei kasva kunnon metsää. Hämäläiseen silmään Perämeren rannikon puustot ovat lähinnä pusikkoja.

Vietän metsässä vähintään 70 päivää vuodesta mökkeillen ja vaellellen. Olen nähnyt luonnossa kahdesti karhun ja kahdesti suden. Liha, jota syön, on enimmäkseen riistaa. Olen elänyt metsästäjien keskellä lähes koko elämäni, mutta en itse metsästä. Joskus heitän virveliä tai ongin, ja viime vuosina olen löytänyt itseni yhä useammin marjamättäältä ja sienimetsästä. Luonnon ohella nautin kirjoista, musiikista, teatterista ja kuvataiteista. Minussa yhdistyvät siis eräjorma ja kulttuurialma.

Muutakin kerrottavaa olisi, mutta sen jätän siihen, että kohtaamme. Tule nykäisemään hihasta jos satumme törmäämään. Kuulen mielelläni, mitä sinulle kuuluu.