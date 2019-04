Kolumni: On aika muuttaa lapsipuhe myönteiseksi

Sanna Keskinen

Suomalaisia syntyy vähemmän kuin koskaan. Syöksykierteessä olevat syntyvyyskäyrät havahduttivat monet, kun Tilastokeskus viime marraskuussa julkaisi väestöennusteensa. Mikä avuksi, kun suomalaiset eivät enää halua lisääntyä? Riittävätkö veronmaksajat? Miten käy julkisten palveluiden? Entä eläkkeiden?

Keskustelu alkoi nopeasti pyöriä näiden kysymysten ympärillä. Joku muistutti, ettei syntyvyyden lasku ole ympäristön ja ilmaston kannalta yhtään huono juttu.

Esiin nousivat perheen ja työn yhteensovittamisen vaikeudet. Perhevapaauudistuksesta on puhuttu jo vuosia, mutta sitä ei ole saatu aikaiseksi. Ehkäpä seuraavalla hallituskaudella.

Maanantaina Elinkeinoelämän keskusliitto ilmoitti käynnistävänsä kampanjan, jolla haastetaan työnantajia etsimään työn ja perheen yhteensovittamista tukevia ratkaisuja. EK:n mukaan se haluaa olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa perheet kokevat työn ja lapsiperhearjen olevan yhdistettävissä.

Vähemmälle keskustelussa on jäänyt toinen tärkeä näkökulma: asenteet.

Välillä tuntuu, ettei lapsille ole tässä yhteiskunnassa tilaa. On lapsivapaita hotelleja ja ravintoloita, lapsettomia lomakohteita ja harrastuspaikkoja. Perhejuhliin, kuten häihin tai hautajaisiin saatetaan kutsua vain perheen vanhemmat.

Media on täynnä tarinoita perhearjen raskaudesta ja työn ja perheen yhteensovittamisen vaikeudesta. Ei kai kukaan hullukaan siihen rumbaan lähde.

Lapsista tulee ääntä ja heistä on vaivaa. On nolostuttavaa rauhoitella kiukkukohtauksen kaupan karkkihyllyn kohdalla saanutta kaksivuotiasta tai selvitellä miksi oma lapsi löi toista päähän muovilapiolla päiväkodin hiekkalaatikolla. Surkeaa on tulla töistä kotiin vain huomatakseen, että unohti hakea lapset päivähoidosta.

On turhauttavaa vääntää teini-ikäisen kanssa ja huomata, että vanhat konstit eivät enää pure – juuri, kun kuvittelit, että osaat jo tämän homman. Kamalinta on, kun lapsesta tulee täysi-ikäinen, ja joudut heittäytymään sen uskon varaan, että olet onnistunut kasvattamaan tolkullisen ihmisen.

Kaikesta tästä huolimatta lapset ovat parasta, mitä olen elämältä saanut, ja uskon, että valtaosa vanhemmista tuntee samoin. Annetaan lapsille tilaa tässä yhteiskunnassa eikä survota heitä marginaaliin. Arvostetaan heitä ja autetaan heitä kasvamaan. Muutetaan lapsipuhe myönteiseksi.

Ehkä sitten suomalaiset uskaltavat taas heittäytyä tuohon elämänmittaiseen seikkailuun, jota vanhemmuudeksi kutsutaan.