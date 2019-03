Kolumni: Onko kirjojen lukemisesta tullut outoa?

Sanna Keskinen

Poikani on intohimoinen jalkapalloilija ja futisfani. Hän tykkää myös lukea kirjoja, mikä vaikuttaa olevan harvinainen harrastus nykynuorten parissa. Joskus nämä kaksi on onnistuttu hyvin yhdistämään, kuten silloin kun hän esiteininä ahmi Zlatan Ibrahimovicin elämäkertakirjan hetkessä.

Yleensä luku- ja jalkapalloharrastuksen yhdistäminen on ollut hieman hankalampaa. Juniori-ikäisenä jalkapalloreissuilla kirjaa luettiin lähinnä kavereilta salaa makuupussissa ennen nukkumaan menoa, koska kirjojen lukeminen oli outoa. Se ei kuulunut perusfutarin aktiviteetteihin.

Oululainen Tervarit Juniorit -jalkapalloseura on ottanut asiakseen nuorten lukuharrastuksen tukemisen. Seura on lähtenyt mukaan Oulun kaupunginkirjaston Oulu lukee -kampanjaan ja haluaa innostaa pelaajia lukemaan.

Tervarit Juniorit saa kirjastosta lukuvinkkejä pelimatkoille ja turnausreissuille. Joukkueenjohtajille, pelaajien vanhemmille ja pelaajille toimitetaan kirjalistoja, ja pelaajia haastetaan hakemaan kirjastosta luettavaa mukaan pelireissuille.

Idea on hieno, sillä nuorten lukuharrastus ja suomalaisten lukutaito ovat huolestuttavassa laskussa.

Lukukeskuksen mukaan alle 25-vuotiaiden lukutaito on heikompi kuin kymmenen vuotta sitten, ja noin joka kymmenennen suomalaisen lukutaito on niin huono, että se aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi opinnoista tai työstä selviytymiseen.

Kymmenvuotiaiden suomalaislasten lukemisinnostus on kansainvälisesti verrattuna matala, ja Pisa-tutkimuksen mukaan jopa joka viidennen 15-vuotiaan pojan lukutaito on heikko. Tämä on iso ongelma, koska hyvä lukutaito ehkäisee syrjäytymistä.

Tervareiden idean voisi ottaa käyttöön moni muukin urheiluseura. Urheileville lapsille ja nuorille joukkueella, seuralla ja valmentajalla on iso merkitys. Valmentajan ja joukkueen muiden aikuisten neuvoja ja kantoja kuunnellaan herkällä korvalla, ja näillä tahoilla on oikeasti mahdollisuus vaikuttaa. Olisi hienoa, jos lukemisesta pelireissuilla tulisi koko joukkueen yhteinen juttu eikä yhden omituisuus.

Tärkein rooli tässäkin on silti kodeilla. Jos vanhemmat lukevat kirjoja itse ja lapsilleen, tarttuu lapsikin kirjaan. Nykyisen informaatiotulvan keskellä hyvä lukutaito on yksi tärkeimmistä pääomista, mitä vanhemmat voivat lapselleen antaa. Mitä pirstaleisemmaksi ja vaikeaselkoisemmaksi maailma käy, sitä suuremmaksi kasvaa lukutaidon merkitys.