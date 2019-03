Kolumni: Oulun äänivalta kasvaa edelleen

Raimo Viirret

Kirjoittaja on Kainuun Sanomista eläkkeelle jäänyt toimittaja.

Kainuun äänivalta on huvennut vaali vaalilta suhteessa Oulun seutuun. Tässä muutoksessa on kaksi tekijää: 1) äänioikeutettujen määrä Kainuussa on jatkuvasti vähentynyt ja 2) myös äänestysaktiivisuus on jatkuvasti ollut Kainuussa heikompaa kuin Oulun seudulla.

Oulussa asuvien äänioikeutettujen määrä kasvaa viime vaaleista nyt liki 6 800 henkilön verran, mikä merkinnee noin 5 000 lisä-ääntä pääosin alueen ehdokkaille. Samaan aikaan Kainuun äänioikeutettujen määrä vähenee 1 900:lla, mikä tarkoittanee 1 200 äänen vähennystä etupäässä kainuulaisilta ehdokkailta.

Vastoin todennäköisyyksiä Kainuu on usein saavuttanut erinomaisia vaalituloksia.

Vuoden 2011 vaaleissa Kainuu onnistui nostamaan eduskuntaan peräti viisi kansanedustajaa viidestä puolueesta. Valituiksi tulivat silloin henkilökohtaisten äänimääriensä mukaisessa järjestyksessä Marja Kyllönen (vas.), Timo Korhonen (kesk.), Raimo Piirainen (sd.), Pentti Kettunen (ps.) ja Eero Suutari (kok.)

Keväällä 2015 läpi menivät jälleen Korhonen ja Suutari sekä keskustalaisista myös Korhosen ohi noussut Marisanna Jarva. Piirainen jäi varaedustajaksi, koska demarit menettivät toisen paikkansa. Europarlamenttiin päässyt Kyllönen ei ollut silloin ehdolla, mutta nyt hän on kuten myös eurovaaleissa kuukautta myöhemmin.

Myös Jarva, Korhonen, Suutari ja Piirainen ovat uudestaan ehdokkaina.

Kylmä vaalimatematiikka todistaa, että kainuulaisittain kaikkein pienimmistä puolueista on ylipääsemättömän vaikeaa nousta eduskuntaan. Nyt se on entistäkin hankalampaa, sillä äänioikeutettujen suhteessa Kainuulle laskennallisesti ”kuuluva” edustajaosuus on pudonnut jo alle kolmeen.

Valtakunnalliset mahtipuolueet kokoomus ja sdp ovat Kainuussa onnistuneet vain voimakkaalla ääntenkeskityksellä nostamaan oman ehdokkaansa puolueesta valittavien kärkiehdokkaiden joukkoon.

Keskityksen ohella voimakas vaalityö Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulun seudulla on turvannut Suutarille edustajapaikan jo kaksi kertaa.

Kainuun keskustalaisillakin on nyt vakavan harkinnan paikka, jos edustusta Arkadian mäellä pidetään tärkeänä. Ennustettu vaalitappio merkinnee keskustan edustajien menetystä koko vaalipiirissä. Pahimmassa tapauksessa puolueen äänet voivat jakautuvat niin tasaisesti, ettei keskustan kainuulaisista ehdokkaista yksikään – tietääkseni ensimmäisen kerran puolueen historiassa – yllä enää valittavien joukkoon.

Minipuolueissa ääni menee auttamatta hukkaan, jos Kainuun edustusta pidetään tärkeänä.